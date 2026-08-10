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Kayseri’deki yeni yem fabrikası alternatifi artıracak

Kayseri Ticaret Borsası, Kocasinan Elagöz Mahallesi’nde günlük 250 ton kapasiteli modern yem fabrikası kuracak. Yaklaşık 75 milyon TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanan tesisin 2027’nin üçüncü çeyreğinde üretime geçmesi hedefleniyor. Fabrika ilk aşamada 30 kişiye iş verecek.

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Kayseri’deki yeni yem fabrikası alternatifi artıracak

Nesrin KOÇASLAN
KAYSERİ

Kayseri Ticaret Borsası, kentin tarım ve hayvan­cılık altyapısını güçlen­dirmek amacıyla modern yem fabrikası yatırımına hazırlanı­yor. Yaklaşık 75 milyon TL yatı­rım bedeliyle kurulması planla­nan tesis, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahalle­si’nde hayata geçirilecek. Günlük 250 ton, yıllık yaklaşık 75 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak fabrikanın 2027 yılının üçüncü çeyreğinde üretime başlaması hedefleniyor.

Kayseri Ticaret Borsası Yöne­tim Kurulu Başkanı Recep Bağla­mış, fizibilite çalışmalarında son aşamaya geldiklerini belirterek, yatırımın finansman, proje, inşa­at ve makine kurulum süreçleri­nin tamamlanmasının ardından devreye alınacağını söyledi. Bağ­lamış, fabrikanın büyükbaş süt ve besi yemi, buzağı yemi, küçükbaş yemi ile özel rasyonlar üreteceği­ni bildirdi.

Alternatif tedarik kanalı

Kayseri’nin büyükbaş ve kü­çükbaş hayvan varlığı açısından önemli bir üretim merkezi oldu­ğunu belirten Bağlamış, yeni te­sisin kentin toplam yem ihtiyacı­nın tamamını karşılamayacağını ancak piyasaya önemli bir ilave kapasite kazandıracağını ifade etti. Fabrikanın özellikle küçük ve orta ölçekli hayvancılık işlet­melerinin yem tedarikine kat­kı sağlamasının hedeflendiğini kaydeden Bağlamış, “İlave kapa­site sayesinde piyasadaki ürün çeşitliliği artacak, üreticilerimiz alternatif bir tedarik kanalına ka­vuşacak ve özellikle arzın daral­dığı dönemlerde piyasaya denge sağlayacak önemli bir üretim gü­cü oluşturulacaktır” dedi.

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Çiftçiye kurumsal pazar

Fabrikanın yıllık yaklaşık 75 bin ton üretim kapasitesine ulaş­masıyla önemli miktarda arpa, buğday, mısır ve diğer yem ham­maddesine ihtiyaç duyulacağını belirten Bağlamış, bunun Kayse­ri çiftçisi için düzenli bir pazar oluşturacağını söyledi. İlerleyen dönemde sözleşmeli üretim mo­dellerinin de devreye alınabile­ceğini ifade eden Bağlamış, böy­lece çiftçinin alıcısı ve kullanım alanı belli bir üretim planlama­sına yönlendirilebileceğini di­le getirdi. Yem fabrikasını, Bor­sanın on yıllarda yaptığı lisanslı depoculuk, Elektronik Ürün Se­nedi (ELÜS) ve laboratuvar yatı­rımlarının devamı olarak değer­lendiren Bağlamış, hedeflerinin üretimden ticarete, depolama­dan sanayiye uzanan bütüncül bir tarımsal değer zinciri oluş­turmak olduğunu söyledi. Bağ­lamış, Kayseri’de üretilen hu­bubat ve yem hammaddelerinin analiz edilip depolanmasının ar­dından fabrikada işlenerek yem haline getirileceğini ve yeniden hayvancılık sektörünün kullanı­mına sunulacağını belirtti. Böy­lece tarlada başlayan üretim sü­recinin depolama, analiz, ticaret ve sanayi aşamalarından geçe­rek yine Kayseri’deki hayvancı­lık işletmelerine ulaşacağı bilgi­sini verdi.

Bundan sonraki dönemde li­sanslı depoculuk kapasitesinin artırılması, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve mar­kalaştırılması, sözleşmeli üre­tim, yenilenebilir enerji ve diji­tal tarım altyapısına yönelik ya­tırımlar üzerinde çalışacaklarını belirten Bağlamış, Kayseri Ko­casinan Jeotermal Kaynaklı Se­ra Organize Tarım Bölgesi’nin de bu yaklaşımın önemli örnekle­rinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

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