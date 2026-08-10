Kayseri’deki yeni yem fabrikası alternatifi artıracak
Kayseri Ticaret Borsası, Kocasinan Elagöz Mahallesi’nde günlük 250 ton kapasiteli modern yem fabrikası kuracak. Yaklaşık 75 milyon TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanan tesisin 2027’nin üçüncü çeyreğinde üretime geçmesi hedefleniyor. Fabrika ilk aşamada 30 kişiye iş verecek.
Nesrin KOÇASLAN
KAYSERİ
Kayseri Ticaret Borsası, kentin tarım ve hayvancılık altyapısını güçlendirmek amacıyla modern yem fabrikası yatırımına hazırlanıyor. Yaklaşık 75 milyon TL yatırım bedeliyle kurulması planlanan tesis, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi’nde hayata geçirilecek. Günlük 250 ton, yıllık yaklaşık 75 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak fabrikanın 2027 yılının üçüncü çeyreğinde üretime başlaması hedefleniyor.
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, fizibilite çalışmalarında son aşamaya geldiklerini belirterek, yatırımın finansman, proje, inşaat ve makine kurulum süreçlerinin tamamlanmasının ardından devreye alınacağını söyledi. Bağlamış, fabrikanın büyükbaş süt ve besi yemi, buzağı yemi, küçükbaş yemi ile özel rasyonlar üreteceğini bildirdi.
Alternatif tedarik kanalı
Kayseri’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı açısından önemli bir üretim merkezi olduğunu belirten Bağlamış, yeni tesisin kentin toplam yem ihtiyacının tamamını karşılamayacağını ancak piyasaya önemli bir ilave kapasite kazandıracağını ifade etti. Fabrikanın özellikle küçük ve orta ölçekli hayvancılık işletmelerinin yem tedarikine katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydeden Bağlamış, “İlave kapasite sayesinde piyasadaki ürün çeşitliliği artacak, üreticilerimiz alternatif bir tedarik kanalına kavuşacak ve özellikle arzın daraldığı dönemlerde piyasaya denge sağlayacak önemli bir üretim gücü oluşturulacaktır” dedi.
Çiftçiye kurumsal pazar
Fabrikanın yıllık yaklaşık 75 bin ton üretim kapasitesine ulaşmasıyla önemli miktarda arpa, buğday, mısır ve diğer yem hammaddesine ihtiyaç duyulacağını belirten Bağlamış, bunun Kayseri çiftçisi için düzenli bir pazar oluşturacağını söyledi. İlerleyen dönemde sözleşmeli üretim modellerinin de devreye alınabileceğini ifade eden Bağlamış, böylece çiftçinin alıcısı ve kullanım alanı belli bir üretim planlamasına yönlendirilebileceğini dile getirdi. Yem fabrikasını, Borsanın on yıllarda yaptığı lisanslı depoculuk, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve laboratuvar yatırımlarının devamı olarak değerlendiren Bağlamış, hedeflerinin üretimden ticarete, depolamadan sanayiye uzanan bütüncül bir tarımsal değer zinciri oluşturmak olduğunu söyledi. Bağlamış, Kayseri’de üretilen hububat ve yem hammaddelerinin analiz edilip depolanmasının ardından fabrikada işlenerek yem haline getirileceğini ve yeniden hayvancılık sektörünün kullanımına sunulacağını belirtti. Böylece tarlada başlayan üretim sürecinin depolama, analiz, ticaret ve sanayi aşamalarından geçerek yine Kayseri’deki hayvancılık işletmelerine ulaşacağı bilgisini verdi.
Bundan sonraki dönemde lisanslı depoculuk kapasitesinin artırılması, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve markalaştırılması, sözleşmeli üretim, yenilenebilir enerji ve dijital tarım altyapısına yönelik yatırımlar üzerinde çalışacaklarını belirten Bağlamış, Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi’nin de bu yaklaşımın önemli örneklerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.