Kayseri’deki yeni yem fabrikası alternatifi artıracak

Nesrin KOÇASLAN

KAYSERİ

Kayseri Ticaret Borsası, kentin tarım ve hayvan­cılık altyapısını güçlen­dirmek amacıyla modern yem fabrikası yatırımına hazırlanı­yor. Yaklaşık 75 milyon TL yatı­rım bedeliyle kurulması planla­nan tesis, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahalle­si’nde hayata geçirilecek. Günlük 250 ton, yıllık yaklaşık 75 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak fabrikanın 2027 yılının üçüncü çeyreğinde üretime başlaması hedefleniyor.

Kayseri Ticaret Borsası Yöne­tim Kurulu Başkanı Recep Bağla­mış, fizibilite çalışmalarında son aşamaya geldiklerini belirterek, yatırımın finansman, proje, inşa­at ve makine kurulum süreçleri­nin tamamlanmasının ardından devreye alınacağını söyledi. Bağ­lamış, fabrikanın büyükbaş süt ve besi yemi, buzağı yemi, küçükbaş yemi ile özel rasyonlar üreteceği­ni bildirdi.

Alternatif tedarik kanalı

Kayseri’nin büyükbaş ve kü­çükbaş hayvan varlığı açısından önemli bir üretim merkezi oldu­ğunu belirten Bağlamış, yeni te­sisin kentin toplam yem ihtiyacı­nın tamamını karşılamayacağını ancak piyasaya önemli bir ilave kapasite kazandıracağını ifade etti. Fabrikanın özellikle küçük ve orta ölçekli hayvancılık işlet­melerinin yem tedarikine kat­kı sağlamasının hedeflendiğini kaydeden Bağlamış, “İlave kapa­site sayesinde piyasadaki ürün çeşitliliği artacak, üreticilerimiz alternatif bir tedarik kanalına ka­vuşacak ve özellikle arzın daral­dığı dönemlerde piyasaya denge sağlayacak önemli bir üretim gü­cü oluşturulacaktır” dedi.

Çiftçiye kurumsal pazar

Fabrikanın yıllık yaklaşık 75 bin ton üretim kapasitesine ulaş­masıyla önemli miktarda arpa, buğday, mısır ve diğer yem ham­maddesine ihtiyaç duyulacağını belirten Bağlamış, bunun Kayse­ri çiftçisi için düzenli bir pazar oluşturacağını söyledi. İlerleyen dönemde sözleşmeli üretim mo­dellerinin de devreye alınabile­ceğini ifade eden Bağlamış, böy­lece çiftçinin alıcısı ve kullanım alanı belli bir üretim planlama­sına yönlendirilebileceğini di­le getirdi. Yem fabrikasını, Bor­sanın on yıllarda yaptığı lisanslı depoculuk, Elektronik Ürün Se­nedi (ELÜS) ve laboratuvar yatı­rımlarının devamı olarak değer­lendiren Bağlamış, hedeflerinin üretimden ticarete, depolama­dan sanayiye uzanan bütüncül bir tarımsal değer zinciri oluş­turmak olduğunu söyledi. Bağ­lamış, Kayseri’de üretilen hu­bubat ve yem hammaddelerinin analiz edilip depolanmasının ar­dından fabrikada işlenerek yem haline getirileceğini ve yeniden hayvancılık sektörünün kullanı­mına sunulacağını belirtti. Böy­lece tarlada başlayan üretim sü­recinin depolama, analiz, ticaret ve sanayi aşamalarından geçe­rek yine Kayseri’deki hayvancı­lık işletmelerine ulaşacağı bilgi­sini verdi.

Bundan sonraki dönemde li­sanslı depoculuk kapasitesinin artırılması, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve mar­kalaştırılması, sözleşmeli üre­tim, yenilenebilir enerji ve diji­tal tarım altyapısına yönelik ya­tırımlar üzerinde çalışacaklarını belirten Bağlamış, Kayseri Ko­casinan Jeotermal Kaynaklı Se­ra Organize Tarım Bölgesi’nin de bu yaklaşımın önemli örnekle­rinden biri olduğunu sözlerine ekledi.