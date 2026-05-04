KAYSO Başkanı Büyüksimitci: İhracatçı, rekabette Çin gerçeğiyle yüzleşmeli

Küresel rekabette Çin’in artan etkisine dikkat çeken KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, vergi indirimleri ve yeni yatırım programının sanayiciye nefes aldıracağını belirterek, Türkiye’nin üretim gücünü korumak için stratejik ve uzun vadeli adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) nisan ayı olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlı­ğında, meclis üyeleri, meslek ko­mitesi üyeleri, yüksek istişare ku­rulu üyeleri ve Kayseri Genç Giri­şimciler İcra Komitesi yelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşması­nı yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 2026 yılına birta­kım olumsuzluklarla girdikleri­ni belirterek, körfez krizinin bir an önce sona ermesi temennisin­de bulundu. Özkaya, "100 doları aşan petrol fiyatları, küresel kal­kınma riskine dönen Hürmüz kri­zi, enerji ithalatçısı ve kritik ham madde ithalatçısı olan ülkemize bü3370yük zararlar vermektedir. Enflasyonla mücadelemizde ve büyüme rakamlarında ciddi so­runlar oluşturmakta ve yurt dışı rekabet gücümüze de önemli öl­çüde set çekmektedir. Dileğimiz, bu kriz ortamının bir an önce so­na ermesi ve önümüzü görebilme­mizdir" diye konuştu.

“Vergi indirimleri nefes aldıracak”

KAYSO Yönetim Kurulu Başka­nı Mehmet Büyüksimitci, Cum­hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo­ğan tarafından açıklanan 'Tür­kiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nın iş dünyası açısından son derece önemli ve stratejik adımlar içerdiğini belir­terek, "Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu ve dalgalı süreçte, ülke­mizi üretim ve yatırım üssü haline getirmeye yönelik bu düzenleme­leri, zamanında atılmış, doğru ve güçlü adımlar olarak değerlendi­riyoruz" dedi. Sanayinin ve ihra­catçının üzerindeki yüklerin azal­tılması yönünde atılan adımların büyük önem taşıdığına dikkat çe­ken Büyüksimitci, "İmalatçı - ih­racatçılar için kurumlar vergisi oranı yüzde 25’den yüzde 9’a, ge­nel ihracatçılar için ise yüzde 14’e düşecek. Bu kapsamda kurumlar vergisi oranında yapılması plan­lanan indirim, iş dünyamıza nefes aldıracak çok kıymetli bir geliş­medir" dedi.

Çin’in küresel üretimde gide­rek güçlenen konumuna dikkat çeken Başkan Büyüksimitci; "Çin, yüksek üretim kapasitesi ve güç­lü devlet destekleri ile birçok sek­törde ciddi bir rekabet üstünlü­ğü sağlıyor. Bu da sanayicilerimiz üzerinde önemli bir baskı oluş­turuyor. Bu durum göz ardı edi­lemez" dedi. Bu sürece karşı da­ha stratejik bir yaklaşım gerek­tiğini vurgulayan Büyüksimitci, "Ülke olarak Çin’e karşı kapsamlı ve uzun vadeli bir politika oluş­turmalıyız. Hangi alanlarda reka­bet edeceğimiz, hangi alanlarda iş birliği yapacağımız netleşmeli. Özellikle ara mamul ve hammad­de gibi dışa bağımlı olduğumuz alanlarda daha güçlü bir üretim altyapısı kurmalı ve etkin pazarlık mekanizmaları geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Sanayicile­rin rekabet gücünün korunması gerektiğine değinen Büyüksimit­ci, "Bugün küresel tedarik zincir­leri yeniden şekilleniyor, koruma­cılık eğilimleri artıyor ve ihracat pazarlarında rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Böyle bir ortamda, sanayicimizin ve ihra­catçımızın rekabet gücünü koru­mak zorundayız. 30 Nisan’da so­na eren döviz dönüşüm desteğin en az yüzde 5 olacak şekilde bir yıl daha uzatılmasının gerekli oldu­ğunu düşünüyoruz. Bununla bir­likte mevcut destek oranının ar­tırılması ve uygulama şartlarının daha sade, daha erişilebilir ve da­ha öngörülebilir hale getirilmesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

