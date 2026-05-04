KAYSO Başkanı Büyüksimitci: İhracatçı, rekabette Çin gerçeğiyle yüzleşmeli

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) nisan ayı olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlı­ğında, meclis üyeleri, meslek ko­mitesi üyeleri, yüksek istişare ku­rulu üyeleri ve Kayseri Genç Giri­şimciler İcra Komitesi yelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşması­nı yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 2026 yılına birta­kım olumsuzluklarla girdikleri­ni belirterek, körfez krizinin bir an önce sona ermesi temennisin­de bulundu. Özkaya, "100 doları aşan petrol fiyatları, küresel kal­kınma riskine dönen Hürmüz kri­zi, enerji ithalatçısı ve kritik ham madde ithalatçısı olan ülkemize büyük zararlar vermektedir. Enflasyonla mücadelemizde ve büyüme rakamlarında ciddi so­runlar oluşturmakta ve yurt dışı rekabet gücümüze de önemli öl­çüde set çekmektedir. Dileğimiz, bu kriz ortamının bir an önce so­na ermesi ve önümüzü görebilme­mizdir" diye konuştu.

“Vergi indirimleri nefes aldıracak”

KAYSO Yönetim Kurulu Başka­nı Mehmet Büyüksimitci, Cum­hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo­ğan tarafından açıklanan 'Tür­kiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nın iş dünyası açısından son derece önemli ve stratejik adımlar içerdiğini belir­terek, "Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu ve dalgalı süreçte, ülke­mizi üretim ve yatırım üssü haline getirmeye yönelik bu düzenleme­leri, zamanında atılmış, doğru ve güçlü adımlar olarak değerlendi­riyoruz" dedi. Sanayinin ve ihra­catçının üzerindeki yüklerin azal­tılması yönünde atılan adımların büyük önem taşıdığına dikkat çe­ken Büyüksimitci, "İmalatçı - ih­racatçılar için kurumlar vergisi oranı yüzde 25’den yüzde 9’a, ge­nel ihracatçılar için ise yüzde 14’e düşecek. Bu kapsamda kurumlar vergisi oranında yapılması plan­lanan indirim, iş dünyamıza nefes aldıracak çok kıymetli bir geliş­medir" dedi.

Çin’in küresel üretimde gide­rek güçlenen konumuna dikkat çeken Başkan Büyüksimitci; "Çin, yüksek üretim kapasitesi ve güç­lü devlet destekleri ile birçok sek­törde ciddi bir rekabet üstünlü­ğü sağlıyor. Bu da sanayicilerimiz üzerinde önemli bir baskı oluş­turuyor. Bu durum göz ardı edi­lemez" dedi. Bu sürece karşı da­ha stratejik bir yaklaşım gerek­tiğini vurgulayan Büyüksimitci, "Ülke olarak Çin’e karşı kapsamlı ve uzun vadeli bir politika oluş­turmalıyız. Hangi alanlarda reka­bet edeceğimiz, hangi alanlarda iş birliği yapacağımız netleşmeli. Özellikle ara mamul ve hammad­de gibi dışa bağımlı olduğumuz alanlarda daha güçlü bir üretim altyapısı kurmalı ve etkin pazarlık mekanizmaları geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Sanayicile­rin rekabet gücünün korunması gerektiğine değinen Büyüksimit­ci, "Bugün küresel tedarik zincir­leri yeniden şekilleniyor, koruma­cılık eğilimleri artıyor ve ihracat pazarlarında rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Böyle bir ortamda, sanayicimizin ve ihra­catçımızın rekabet gücünü koru­mak zorundayız. 30 Nisan’da so­na eren döviz dönüşüm desteğin en az yüzde 5 olacak şekilde bir yıl daha uzatılmasının gerekli oldu­ğunu düşünüyoruz. Bununla bir­likte mevcut destek oranının ar­tırılması ve uygulama şartlarının daha sade, daha erişilebilir ve da­ha öngörülebilir hale getirilmesi büyük önem arz etmektedir" dedi.