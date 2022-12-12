Kazakistan'da enflasyon 14 yılın zirvesinde

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında hükümetin genişletilmiş toplantısı yapıldı.

Toplantıda, hükümet üyelerinin ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına ilişkin raporlarını dinleyen Tokayev, bu yılın 11 ayında büyümenin yüzde 4,6'dan yüzde 2,7'ye gerilediğini bildirdi.

Tokayev, enflasyonun ise yüzde 19,6 seviyesini aşarak son 14 yılın zirvesine ulaştığını belirterek, "Bu durum, nüfusun yaşam standardı ile gelirini olumsuz etkiliyor." dedi.

Gelecek yılın ilk yarısında gerçekleşecek parlamento seçimleriyle ülkenin merkezi ve bölgesel yönetiminde önemli kadro değişikliği yapılacağını belirten Tokayev, bu kapsamda söz konusu hükümetin çalışmasının değerlendirileceğini söyledi.

"Ülkedeki enflasyonu tetikleyen ana unsur bölgedeki jeopolitik kriz"

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov da ülkedeki enflasyonu tetikleyen ana unsurun bölgedeki jeopolitik kriz olduğunu vurguladı.

İsmailov, "Dünyadaki rekor fiyat artışları, lojistik bağlantıların kesilmesi ve bazı ürünlerin komşu ülkelere ihracatına geçici kısıtlamaların getirilmesi de ana nedenler arasında." ifadesini kullandı.

Hükümetin enflasyonu kontrol altında tutmak için çalışmalarına devam edeceğini aktaran İsmailov, özellikle iç pazarda yerli ürün payının artırılacağını bildirdi.

Kazakistan Ulusal Bankası Başkanı Galımcan Pirmatov ise yürüttükleri politika çerçevesinde 2023'te ülkedeki enflasyonu yüzde 11 ila yüzde 13 seviyesine indirmeyi hedeflediklerini söyledi.