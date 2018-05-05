KDV ve ÖTV'de kapsamlı düzenleme

05 Mayıs 2018

Bakanlar Kurulu tarafından geniş çerçeveli bir KDV ve ÖTV düzenlemesi yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre tapu harcında binde 20 olan oran, 31 Ekim 2018'e kadar binde 15'e düşürüldü.

Alınan kararda konutta KDV oranında da indirim yapıldı. Buna göre oran 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Kreş desteği yükseldi

Düzenlemelerin bir başka ayağında ise kadın çalışanlar için işverenlerce dışarıdan alınan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti kapsamında sağlanan gelir vergisi istisnası, her bir çocuk için aylık brüt asgari ücretin yüzde 15'inden yüzde 50'sine çıkarıldı.

Böylece, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 liradan bin 15 liraya yükseltildi.

Rakı, cin ve votkada vergiler arttı

Alkollü içkilerde de bazı vergi düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Alınan kararda likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları düşerken, rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise yükseltildi.

Alkollü içkilere yönelik düzenlemenin, AB uyum yasaları çerçevesinde; yüksek "alkollü içkilerin vergilerini eşitlemeye" yönelik Türkiye'nin taahhütleri nedeniyle alındığı bildirildi.