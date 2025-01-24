Kendi adına token çıkaran Başkan Trump'tan 'kripto para' imzası: Bitcoin rezervi mi geliyor?

20 Ocak'ta yemin ederek Beyaz Saray'da ikinci dönemine başlayan ABD Başkanı Donald Trump, kripto para birimleriyle ilgili vaatlerini hayata geçirmeye başladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde, kripto para piyasasını desteklemeye yönelik önemli bir adım attı. Trump, kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubu oluşturulmasını öngören bir kararnameyi imzaladı.

Trump'ın kripto kararnamesi neleri öngörüyor?

Söz konusu kararnameye göre, 'Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu' olarak adlandırılan grup, dijital varlıklara ilişkin federal bir düzenleyici çerçeve geliştirmekle ve stratejik bir ulusal dijital varlık stokunun oluşturulmasını değerlendirmekle görevli olacak.

Ayrıca kararnameyle kurumlara, dijital varlık piyasalarını etkileyen ve iptal edilmesi veya değiştirilmesi gereken düzenlemeler hakkında çalışma grubuna önerilerde bulunmaları talimatı verildi.

Öte yandan kararnameyle, kurumların Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) geliştirmeleri veya çıkarmaları yasaklandı.

Trump, seçim kampanyası sırasında, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" yapma sözünü vermişti.

Kendi adını taşıyan token çıkardı

ABD Başkanı yemin töreninden hemen önce kendi adını taşıyan bir token piyasaya sürdü. Solano ağı üzerinde çalışan $TRUMP adlı meme token kısa süre içinde 75 doları aştı. Trump coin şu sıralar 34,4 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın adını taşıyan bir token ise yemin töreninden bir gün önce piyasaya sürülmüştü.

Melania’nın kripto para girişimi aynı ilgiyi göremedi. $MELANIA, 7 dolardan işlem görmeye başlayarak kısa sürede yüzde 40 artışla 10 dolar seviyelerine yükseldi. Ancak bugün itibarıyla değeri 2,72 dolar seviyesinde…

$TRUMP ve $MELANIA gibi token’lar Bitcoin gibi bir para biriminden ziyade tarihi bir olayı temsil eden dijital hatıra niteliği taşıyor.