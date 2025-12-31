FSM geçiş ücreti ne kadar oldu? Orhangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? Otoyol ücreti ne kadar oldu?

KGM’nin internet sitesinde 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan yeni köprü ve otoyol geçiş ücretleri paylaşıldı.

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL'den 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 795 TL'den 995 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 590 TL'den 740 TL'ye çıkarıldı.

Vatandaşlar diğer araç sınıfları ve otoyol ücretleri hakkında detaylı bilgiye KGM’nin internet sitesinden ulaşabilecek.