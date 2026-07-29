Kimsenin aklına gelmeyen ürünü ekti: İlk hasatta beklentilerin üzerine çıktı

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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yaşayan üretici Erdinç Akkan, bölgede ilk kez muhabbet kuşu yemi ekerek alternatif tarım ürünü denemesi yaptı. Yaklaşık 70-80 metrekarelik alanda gerçekleştirilen ilk üretimden alınan verim, beklentilerin üzerinde çıktı.

Akkan, bu sezon etkili olan yağışlar ve bölgenin verimli topraklarının ürünün gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, ilk hasattan elde ettiği sonucun kendisini daha büyük çaplı üretim için motive ettiğini söyledi.

İlk deneme başarılı oldu

İlk ekimden olumlu sonuç aldığını ifade eden Akkan, gelecek yıllarda üretim alanını genişletmeyi planladığını dile getirdi.

"Bölgemizde ilk kez muhabbet kuşu yemi ektim. Yaklaşık 70-80 metrekarelik bir alanda üretim yaptım. Yağışların bol olması ve toprağımızın verimli yapısı sayesinde güzel bir ürün elde ettim. İlk denemeden olumlu sonuç aldığım için önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda ekim yapmayı planlıyorum." dedi.

Destek bekliyor

Üretimini büyütmek istediğini belirten Akkan, Meriç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden tohum, gübre ve teknik destek beklediğini söyledi.

Muhabbet kuşu yeminin bölgede alternatif ve ekonomik değeri yüksek bir ürün haline gelebileceğini ifade eden Akkan, gerekli desteklerin sağlanması halinde üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.