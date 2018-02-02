Kimya ihracatındaki artış ocakta yüzde 10'u aştı

02 Şubat 2018

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, bu yılın ocak ayında kimya ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,05 artarak 1 milyar 357 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sanayinin ihracat performansı yükselmeye devam ediyor. Kimya sektörünün bu yılın ocak ayındaki ihracatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 10,05 artarak 1 milyar 357 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İspanya, ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. İspanya’ya yapılan kimya ihracatı geçen yılın ocak ayında 55 milyon 943 bin dolar iken bu yıl aynı dönemde yüzde 66,71 artışla 93 milyon 262 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracatında İspanya’dan sonra ilk 10'da yer alan diğer ülkeler ise Almanya, Mısır, Hollanda, İtalya, Irak, Yunanistan, İran, Fransa ve ABD oldu.

Plastikler ve mamulleri ihracatı birinci sırada

Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Ocak ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamulleri 427 milyon 767 bin 832 dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı.

İkinci sırada 304 milyon 843 bin 964 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri bulurken, anorganik kimyasallar ihracatı 121 milyon 947 bin 949 dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise kauçuk, kauçuk eşya, eczacılık ürünleri, sabun ve yıkama müstahzarları, uçucu yağlar, kozmetikler, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, organik kimyasallar ve muhtelif kimyasal maddeler oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, şunları kaydetti:

"Kimya sektörü ihracatı 2018 yılına iyi bir başlangıç yaparak, ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk artışla 1 milyar 357 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektör ihracatı, otomotiv ve hazır giyim-konfeksiyon sektörlerinin ardından en çok ihracat gerçekleştiren 3. sektör konumunu korumaya devam ediyor. Yılın ilk ayında kimya sektöründe en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke yüzde 66,71 gibi ciddi bir artış ve 93 milyon 262 bin dolar ihracat ile İspanya oldu. İspanya’ya ihracat artışımız mineral yakıtlar, madeni yağlar ve anorganik kimyasallar alt sektörlerindeki artıştan kaynaklanıyor. En çok kimya sektörü ihracatı gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği’nin toplam kimya ihracatımız içindeki payı ise yüzde 46 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte ilk 10’da yer alan ülkeler arasında Mısır, Hollanda ve ABD’de dikkat çekici bir artış olduğunu görüyoruz."

Kaynak: AA