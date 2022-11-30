"Kimya sektörü üçüncü çeyrekte 8,76 milyar dolar ihracat yaptı"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz üçüncü çeyrekte 2021 yılı üçüncü çeyreğine göre yaklaşık yüzde 40 büyüdü ve 8,76 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye ekonomisi 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Pelister, şunları söyledi:

"Türkiye bu yıl ilk iki çeyrekte sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 7,7 olarak güçlü bir büyüme göstermişti. Üçüncü çeyrekte ise yüzde 3,9 büyüdü. Sektörel büyümede üçüncü çeyrekte sanayide yıllık yüzde 0,3’lük bir artış söz konusu. Mal ve hizmet ihracatı üçüncü çeyrekte yüzde 12,6 arttı. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 0,7 puan oldu.

"Kimya sektörümüz en çok ihracat gerçekleştiren sektör oldu"

Rusya- Ukrayna krizi başta olmak üzere küresel ekonomik ve politik gelişmeler, enflasyon baskıları, enerji maliyetleri, kur ve parite dalgalanmaları gibi pek çok etken dolayısıyla üçüncü çeyrek ve dördündü çeyrekte büyümede gerileme bekleniyordu. Özellikle AB ve ABD tarafındaki resesyon sinyalleri son çeyrekte daha belirgin hale gelmeye başladı. Bu durumun ihracatımıza yansımalarını bazı hammadde ve yarı mamul verdiğimiz diğer sektörlerde görmeye başladık."

"Kimya sektörümüz ise en çok ihracat gerçekleştiren birinci sektör olarak yükseliş performansını sürdürdü." yorumunu yapan Pelister sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimya sektörümüz üçüncü çeyrekte 2021 yılı üçüncü çeyreğine göre yaklaşık yüzde 40 büyüdü ve 8,76 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın ikinci çeyreğine göre ise ihracatta yüzde 5 azalma söz konusu. Ülkemizin yıl sonu büyüme beklentisi ise uluslararası kuruluşlar tarafından yukarı yönlü revize edildi ve yüzde 5’in üzerinde büyüme bekleniyor. Biz de ihracatta kimya sektörümüzün yılı yıllık bazda yüzde 30’a yakın büyüme ile kapatmasını bekliyoruz."