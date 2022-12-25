Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Türk işletmecinin fabrikasına ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Caparov'un, ülkenin güneyinde Batken bölgesindeki çalışma ziyareti kapsamında Kadamjay ilçesinde yer alan antimon fabrikasını ziyaret ettiği belirtildi.

Caparov'a eşlik eden yetkililer, Türk iş insanının 2021'de fabrikaya yatırım yapmasıyla fabrikadaki faaliyetlerin iyileştiğini aktardı.

Günlük 700 tona yakın cevher çıkarılıyor

Yetkililer, 1936'da kurulan fabrikada üç vardiyada 600 kişinin çalıştığını, ayda 30-40 ton metal üretildiği, günlük ortalama 600-700 ton cevher çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

"Ülke sanayinin gelişimi için çaba sarf ediyoruz"

Caparov da hükümetin ülkede sanayinin gelişmesi için gerekli şartları ve üreticileri desteklemek için her türlü çabayı gösterdiğini belirtti.

Fabrikanın bölge halkının refahını ve bölgenin ekonomik durumunu iyileştirdiğini kaydeden Caparov, ilgili devlet kurumlarına ve ilgili makamlara fabrikanın büyümesi için azami yardım sağlamaları talimatını verdi.