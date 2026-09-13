Kırsal kalkınmaya 12,5 milyar liralık hibe: En büyük pay aile işletmelerinin
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırımlarına toplam 12,5 milyar liralık hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Desteklerle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirilmesi hedeflenirken, bütçeden en büyük pay aile işletmelerine ayrıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'nın (KKYP) başvuru sonuçlarını açıkladı.
Program kapsamında 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe verilecek. Bu desteklerle kırsalda toplam 19,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirilmesi öngörülüyor.
Desteklerin en büyük bölümünü aile işletmeleri alacak. Toplam 2 bin 164 aile işletmesi projesi desteklenirken bunların 1751'ini kadın ve genç girişimcilerin projeleri oluşturuyor. Böylece KKYP bütçesinin yüzde 77'si aile işletmelerine ayrılmış olacak.
Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri kapsamında ise 2 bin 47 projeye 1,2 milyar liralık hibe sağlanacak. Böylece iki kalemde verilecek toplam hibe tutarı 12,5 milyar liraya ulaşacak.