Kırsal kalkınmaya 12,5 milyar liralık hibe: En büyük pay aile işletmelerinin

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'nın (KKYP) başvuru sonuçlarını açıkladı.

Program kapsamında 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe verilecek. Bu desteklerle kırsalda toplam 19,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Desteklerin en büyük bölümünü aile işletmeleri alacak. Toplam 2 bin 164 aile işletmesi projesi desteklenirken bunların 1751'ini kadın ve genç girişimcilerin projeleri oluşturuyor. Böylece KKYP bütçesinin yüzde 77'si aile işletmelerine ayrılmış olacak.

Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri kapsamında ise 2 bin 47 projeye 1,2 milyar liralık hibe sağlanacak. Böylece iki kalemde verilecek toplam hibe tutarı 12,5 milyar liraya ulaşacak.