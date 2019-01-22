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Kış turizminde 2019 rekorlar yılı olacak

Uludağ, Erciyes ve Palandöken’deki turizm işletmecileri, sezonun beklenilenden iyi geçtiğini ve başta oteller olmak üzere tüm tesislerde en yüksek doluluk oranlarının yakalandığını söyledi. (Beyza Coşkuntürk)

Kış turizminde 2019 rekorlar yılı olacak
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