Kış turizminde 2019 rekorlar yılı olacak
Uludağ, Erciyes ve Palandöken’deki turizm işletmecileri, sezonun beklenilenden iyi geçtiğini ve başta oteller olmak üzere tüm tesislerde en yüksek doluluk oranlarının yakalandığını söyledi. (Beyza Coşkuntürk)
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