KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 51,1 milyar lira

01 Ekim 2018

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2018'in 2 çeyreği itibarıyla 51 milyar 180 milyon 794 bin lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılının 2. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 42 milyar lira, dış borçları ise 9,1 milyar lira oldu. Böylece toplam borç stoku 51,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Söz konusu tutar, bir önceki çeyrekte 47,3 milyar lira düzeyindeydi.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 16,2 milyar lira ile ticari bankaların borçları oluştururken, bunu sırasıyla 12,4 milyar lirayla özel şahısların, 7,1 milyar lirayla KİT'lerin borçları izledi.

KİT'lerin görev zararları

KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise 2018'in 2. çeyreği sonunda 1 milyar 728 milyon 957 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 937 milyon 113 bin lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olurken, bu kuruluşu 763 milyon 399 bin lirayla Toprak Mahsulleri Ofisi izledi.

Kaynak: AA