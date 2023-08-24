KKM, dolar bazında 125 milyar doları geçti

BDDK verilerine göre KKM büyüklüğü, dolar bazında 125 milyar doları geçti.

18 Ağustos haftasında bankacılık sektörünün toplam mevduatı 12,8 milyar liradan 12 milyar 987 milyar liraya çıktı.

Kredi hacmi 10 trilyon 366 milyar liraya geriledi

Sektörün kredi hacmi ise bir önceki haftaya göre sınırlı bir düşüş kaydederek, 10 trilyon 366 milyar liraya geriledi.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Ağustos itibarıyla 2 milyar 801 milyon lira azalışla 1 trilyon 418 milyar 933 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 445 milyar 286 milyon lirası konut, 86 milyar 674 milyon lirası taşıt ve 886 milyar 974 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Takipteki alacaklar ise geçen hafta 172 milyar 29 milyon TL'den 172 milyar 186 milyon liraya yükseldi.