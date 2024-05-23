KKM ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 196 milyar TL'den 2 trilyon 176 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 164 milyar TL'den 13 trilyon 202 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 614 milyar TL'den 15 trilyon 998 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 654 milyar TL'den 1 trilyon 648 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 411 milyar TL'den 1 trilyon 385 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 206,9 milyar TL'den 208,3, milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 17 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.