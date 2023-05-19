KKM’de seçim öncesi rekor artış

Piyasaların gündeminde dün Merkez Bankası vardı. Bankanın net rezervlerinin 21 yılın en düşük seviyesine gerilediği gün yayımlanan piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentileri gerilerken, Başkan Şahap Kavcıoğlu, Liralaşma stratejisinin süreceği mesajını verdi. Aynı gün piyasada oluşan döviz talebini azaltmaya yönelik yeni bir adım atan Merkez Bankası, bankaların günlük döviz alım limiti yüzde 25 düşürdü.

Merkez Bankası’nın bankalara gönderdiği yeni uygulama talimatında nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarıyla ilgili menkul kıymet düzenlemesinde 15 bin TL sınırı belirledi. Bu arada Kur Korumalı Mevduat Hesapları da 12 Mayıs haftasında 2 trilyon 203,1 milyar TL'den 2 trilyon 346,8 milyar TL'ye çıktı.

KKM 1,5 ayda 31 milyar dolar arttı

Kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırının kaldırılmasıyla başlayan rekor talep ile seçim öncesi 1.5 ayda 31.1 milyar dolar artış görüldü. BDDK verilerine göre 31 Mart ta 88.8 milyar dolar olan KKM 12 Mayıs haftası 119.9 milyar dolara yükseldi. KKM 531.8 milyar dolar büyüklükteki döviz ve TL mevduatın artık önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bankacılar KKM'de itfaların her hafta 10 milyar dolara yaklaşacağını, bu faizlerle ilginin ise yüksek kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

“Liralaşma stratejisi sürecek”

Merkez Bankası mayıs dönemi piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Raporun giriş bölümünde değerlendirmelerde bulunan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Liralaşma Stratejimiz çerçevesinde 2022 yılı başından itibaren attığımız tüm adımlar kalıcı fiyat istikrarını finansal istikrarla bir arada sağlayacak bir perspektifle oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, finansal sistemde Türk lirasının payını kalıcı şekilde arttırmaya ve yurt içinde tüm yatırım ve ticaret işlemlerinin Türk lirası etrafında şekillenmesini temin etmeye yönelik politikalar uygulanmaktadır. Nitekim attığımız adımlar sonuçlarını vermeye başlamıştır" dedi.

Enflasyon beklentisi geriledi

Merkez Bankası'nın düzenlediği piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 23,15 TL iken, bu anket döneminde 23,09 TL oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 24,08 TL iken, bu anket döneminde 24,61 TL olarak gerçekleşti.

Net rezervler 21 yılın dibinde

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri seçimden önceki hafta 9 milyar dolar düşüşle 105,1 milyar dolar seviyesine geriledi. MB'nin net uluslararası rezervleri, seçimlerden önceki son hafta olan geçen hafta 4.45 milyar dolar gerileyerek Şubat 2002'den bu yana en düşük seviye olan 2.33 milyar dolara indi. Net rezervler böylece yılın başından bu yana toplam 25.22 milyar dolar gerilemiş oldu. İlgili 19 haftanın 13'ünde net rezervler geriledi.

Bankaların alım limiti düşürüldü

Merkez Bankası, döviz talebini azaltmaya yönelik yeni bir adım attı. Bankaların günlük döviz alım limiti yüzde 25 düşürüldü. Bunun yanı sıra bankalardan firmaların acil olmayan döviz talebinin TL uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmesi işlemlerine yönlendirilmesi istendi. Kur korumalı mevduat hesaplarında vade sonunun gelmesi itibarıyla döviz talebi arttı. Merkez Bankası'nın adımları, bu talebi durdurma çabası olarak değerlendiriliyor

Nakit avans düzenlemesine 15 bin TL sınırı

Merkez Bankası bankalara gönderdiği yeni uygulama talimatında nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarıyla ilgili menkul kıymet düzenlemesinde sınır belirledi. Yeni uygulama talimatına göre nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.

Yabancılar geçen hafta 135,1 milyon dolarlık hisse sattı

Merkez Bankası Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Mayıs haftasında net 135,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 31,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 1,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. Yurtdışında yerleşik kişilerin 5 Mayıs itibarıyla 22 milyar 501,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Mayıs itibarıyla 24 milyar 936,2 milyon dolara çıktı.