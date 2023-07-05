KKM'de yeni dönem: Hazine desteği uygulaması TCMB'ye devrediliyor
AK Parti TBMM'ye sunduğu torba kanun teklifinde Kur Korumalı Mevduat'ta Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası'na devri öngörüldü.
Haber Merkezi
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TBMM'ye sunulan torba kanun teklifine göre Kur Korumalı Mevduat'ta Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası'na devri öngörüldü.
Buna ek olarak, torba kanun teklifinde KKM uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yetkisinin de Merkez Bankası'na devredilmesi teklifi yer aldı.