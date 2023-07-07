KKM’de yenileme oranı yüzde 100’e yaklaştı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesaplarında artış ivmesi hız kesmeden sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, uzun bayram tatilinin olduğu 1.5 iş gününde kur korumalı mevduat hesapları 19 milyar 785 milyon lira artarak 2 trilyon 739 milyar 394 milyon liraya yükseldi.

KKM hesapları TL bazında rekor kırmaya devam ederken kurlardaki artış nedeniyle dolar cinsinden geriledi.

BDDK verilerine göre 27 Haziran haftasında KKM hacmi 106 milyar 65 milyon dolar oldu. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz bankacılık kaynakları, KKM’den dönüşlerde çevrilme oranlarının yüzde yüze yakın olduğunu söylüyor. Yeni para girişinin sınırlı olduğunu söyleyen kaynaklar KKM’de vadesi dolan hesapların tamamına yakınının tekrar KKM’ye girdiğine dikkat çekiyor.

Döviz mevduatı 335 milyon dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 335,90 milyon dolar artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 168 milyar 308,2 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 30 Haziran ile sona eren haftada 652,60 milyon dolar artarak 102 milyar 600,50 milyon dolara geldi.

Yabancılar haziranda 1,1 milyar dolarlık hisse aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler 27 Haziran haftasında 123,6 milyon dolar hisse alımı yaptı. 23 Haziran haftasında 398,4 milyon dolar, 16 Haziran haftasında 313,4 milyon dolar ve 9 Haziran haftasında 261,8 milyon dolarlık hisse alımı yapan yabancının dört haftada yaptığı alımlar 1 milyar 97 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 22 milyar 493,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 882,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 780,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 366,3 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senedi stokları 65,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

Merkez'in rezervleri 635 milyon dolar arttı

TCMB brüt rezervleri 23- 30 Haziran arasındaki bir haftalık dönemde 909 milyon dolar, net rezervleri ise 635 milyon dolar artış gösterdi. TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 66 milyar 246 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 30 Haziran ile sona eren haftada 67 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 41 milyar 315 milyon dolardan 41 milyar 432 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler 107 milyar 561 milyon dolardan 108 milyar 587 milyon dolara çıktı. Bir önceki hafta 9 milyar 190 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 825 milyon dolara yükseldi.

Reel efektif döviz kuru 18 ayın en düşüğünde

TÜFE bazlı reel döviz kuru 18 ayın en düşük seviyesinde Türk Lirası reel Döviz kuru endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 12,7 aşağı geldi. Merkez Bankası, tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 51,52 puan olarak hesaplandı. Böylece endeks 18 ayın en düşük seviyesine indi. TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Mayıs ayında 57,92 puandan 58,07 puana revize edildi. YİÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Haziran ayında 85,87 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 92,62 puandan 93,66 puana revize oldu.

“Artan para arzı enflasyonu yükseltir”

Kur Korumalı Mevduat'ta Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası'na devredilmesini değerlendiren bankacılık kaynağı, “Bu durum KKM yükünü hazineden alıp Merkez Bankası’na devretmek anlamına gelir. Bu da Merkez Bankası’nın daha fazla para basmasına yol açacaktır.

Para arzını dolar/TL’ye bağlandığı gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu durum yılsonu enflasyon tahminlerimizi yukarı yönlü revize etmemize yol açtı. Daha önce yüzde 50 olarak belirlediğimiz enflasyon tahminimizi yüzde 60’ların üzerine çıkarmış durumdayız” ifadelerini kullandı.