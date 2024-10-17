KKM'den çıkış yavaşladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, KKM'ye ilişikin son bilgileri paylaştı. BDDK'nın verilerine göre KKM'deki düşüş yavaşlasa da devam etti. KKM bakiyesi 1 trilyon 490 milyar 696 milyon liradan 1 trilyon 470 milyar 519 milyona inerek 20,1 milyar lira azaldı.

Son dört haftanın en yavaş seviyesi

Böylece 10 Ekim 2024 Cuma günüyle biten haftada KKM'den çıkış son dört haftanın en yavaş seviyesinde oldu. Bir önceki haftada çıkış 21 milyar 47 milyon TL olmuştu. KKM'den çıkış dört haftadır yavaşlıyor.

KKM 1,5 trilyon liranın altına indi

Böylece KKM, 17 Şubat 2023 tarihinden beri ilk kez 1,5 trilyon liranın altına indi.