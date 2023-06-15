KKM'nin bütçeye maliyeti 1,63 milyar TL oldu

Kur korumalı mevduatın(KKM) 2023 yılının Mayıs ayında bütçeye maliyeti 1,63 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim bütçe verilerine göre, Mayıs ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden 1 milyar 634 milyon 648 bin TL aktarım yapıldı.

Böylelikle 2022 yılı Mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 97 milyar 8 milyon 732 bin TL seviyesine ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 2 Haziran tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 2 trilyon 553 milyar 607 milyon TL oldu.