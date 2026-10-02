KOBİ kredilerinde yeni dönem: Bakan Şimşek ayrıntıları açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ kredilerinde büyüme sınırının yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltilmesi ve TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının düşürülmesiyle bankaların likidite yönetiminin güçleneceğini, KOBİ'lerin finansmana erişiminin ise kolaylaşacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, TCMB'nin zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikleri değerlendirdi.
"KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak"
Makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiklerine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
"KOBİ kredilerinde büyüme sınırı yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü. Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Dezenflasyon sürecini gözeten, hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."
Makroihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 2, 2026
- KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'ten %5'e yükseltildi.
- TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü.
Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana… https://t.co/jiXFygymyi