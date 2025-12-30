Koç Üniversitesi: Hanehalkının gelecek 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 53

Koç Üniversitesi tarafından 12–22 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi, enflasyon beklentilerindeki düşüş eğiliminin ivme kaybederek görece bir durağanlığa ulaştığını gösterdi.

Ankete katılan 4 bin 672 kişinin yaklaşık üçte birinin kasım ayında da ankete katıldığı belirtildi. Hem kasım hem de aralık anketine katılan bireylerde ise 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin 2 puan arttığı gözlendi.

Mart–aralık dönemi genelinde sonuçların büyük ölçüde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sektörel enflasyon beklenti anketiyle paralel seyrettiği, ancak son iki ayda Koç Üniversitesi anketinin daha durağan bir görünüm sergileyerek sınırlı ölçüde ayrıştığı ifade edildi.

Beklentilerde görüş ayrılığı azalıyor

Yıl sonu ve 12 ay sonrası beklentilerde ortalama değerlerin medyanın üzerinde kalması, çok yüksek enflasyon beklentisine sahip bireylerin oranının görece düşük olduğuna işaret etti. Çeyrekler arası açıklık ve standart sapmadaki sınırlı düşüş, hanehalkı tahminleri arasındaki görüş ayrılıklarının azaldığını gösterdi.

Finansal okuryazarlık beklentileri yukarı çekiyor

Anket, finansal okuryazarlık düzeyi yüksek katılımcıların enflasyon beklentilerinin diğer gruplara kıyasla 2–3 puan daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların enflasyona ilişkin bilgiyi ağırlıklı olarak kişisel deneyimlerinden edindikleri belirtilirken, ekonomi politikalarına duyulan güven ile enflasyon beklentileri arasında ters yönlü bir ilişki tespit edildi. Üniversite mezunlarının enflasyon beklentilerinin de diğer eğitim gruplarına göre daha yüksek olduğu gözlendi.