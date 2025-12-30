TEPAV açıkladı: Perakendede güven sert geriledi, zam beklentisi belirgin yükseldi!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kasım 2025'e ilişkin Perakende Güven Endeksi (TEPE) verilerini yayımladı.

TEPAV verilerine göre perakende sektöründe güven Kasım 2025’te aylık bazda belirgin şekilde zayıflarken, yıllık bazda sınırlı bir artış gösterdi. TEPE, Kasım 2025’te bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artış gösterirken, bir önceki aya kıyasla 5,8 puanlık düşüş kaydederek -7,2 puan seviyesine geriledi.

Rapora göre aylık düşüşte, son üç aya ilişkin işlerin durumu ve geleceğe yönelik olumsuz beklentiler etkili oldu.

TEPE anketine katılan perakendecilerden geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtenlerin oranı Kasım 2025’te bir önceki aya göre yüzde 24,9’dan 42,2’ye yükselirken; önümüzdeki 3 ayda işlerinde kötüleşme bekleyenlerin oranı yüzde 5,1 oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olduğu yönündeki sınırlı değişim endekse olumsuz yansıdı.

Satış fiyatı artışı beklentisi belirgin şekilde güçlendi

Raporda öne çıkan en dikkat çekici başlıklardan biri ise fiyat artışı beklentileri oldu.

TEPE anketi sonuçları, perakendecilerin önümüzdeki üç ayda satış fiyatlarını artırma eğiliminin güçlü biçimde arttığını gösterdi.

Satış fiyatında artış bekleyenlerin oranı kasım ayında yüzde 78,7’den yüzde 94,9’a yükselerek son dönemin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

Satış fiyatında artış beklentisi önceki aya göre 16 puan artarken yıllık bazda 39,2 puan arttı.

Bu eğilim, maliyet baskıları ve ekonomik belirsizliklerin fiyatlama davranışları üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Gelecek döneme ilişkin satış beklentileri aylık bazda geriledi

Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri 6,6 puan olarak hesaplandı. Bu değer, bir önceki aya göre 2,6 puanlık düşüşe, geçen yılın aynı dönemine göre ise 6,1 puanlık artışa işaret ediyor.

Katılımcıların büyük bölümü önümüzdeki dönemde işlerinde önemli bir değişiklik beklemezken, kötüleşme beklentileri ağırlıklı olarak ekonomik görünüm ve alım gücündeki zayıflamaya bağlandı.

Kasım 2025’te TEPE anketi katılımcılarından önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 1,7’den 1,6’ya gerilerken işlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 95,6’dan yüzde 93,3’e geriledi. Katılımcıların yüzde 5,1’i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti.

İyileşme beklentilerinde yılbaşının yaklaşması; kötüleşme beklentilerinde ekonomideki kötü gidiş, alım gücünün düşmesi, mevsimsel geçiş, döviz kurunun yükselişi gibi gerekçelendirmeler öne çıktı.

İşlerin durumu yıllık bazda sert bozuldu

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler geçen yıla kıyasla daha olumsuz gerçekleşti.

İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Kasım 2025’te -70,8 puan değerini alarak Ekim 2025’e göre 15,4 puan, Kasım 2024’e göre 39,1 puan azaldı.

Katılımcıların yüzde 80,6’sı işlerinde düşüş yaşandığını belirtirken, artış bildirenlerin oranı yüzde 9,8 ile sınırlı kaldı. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 9,5 oldu.

Perakende güveni alt sektörler ve bölgeler arasında farklılaştı

Alt sektörler bazında perakende güveninin en fazla arttığı alan “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” olurken, tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörü en zayıf performansı gösterdi.

Bölgesel olarak ise Ege Bölgesi, perakende güveninin en fazla arttığı bölge olarak öne çıktı.

Avrupa Birliği genelinde perakende güveni aylık bazda artış gösterirken yıllık bazda geriledi. Türkiye’nin perakende güvenindeki yıllık değişimin ise AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının üzerinde gerçekleştiği görüldü.