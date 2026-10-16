Konut fiyatlarında eylül tablosu: Ev fiyatları enflasyonun gerisinde kaldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2026 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken endeks 239,4 seviyesine yükseldi.

Yıllık bazda yüzde 22,3 artış kaydedilmesine karşın konut fiyatları reel olarak yüzde 5,7 değer kaybetti. Böylece konut fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonun gerisinde kaldı.

Konut fiyatları en çok İstanbul'da arttı

Bölgesel verilere göre yıllık konut fiyat artışının en yüksek olduğu bölge yüzde 26,8 ile İstanbul oldu.

En düşük artış ise yüzde 15,3 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

İstanbul'da yeni kiracı kiraları yüzde 35,5 yükseldi

TCMB'nin Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verileri, kira fiyatlarındaki artışın konut satış fiyatlarının üzerinde seyrettiğini gösterdi. Eylülde yeni kiracı kiraları aylık bazda İstanbul'da yüzde 3,5, Ankara'da yüzde 0,6 ve İzmir'de yüzde 1,1 arttı.

Yıllık kira artışları ise üç büyükşehirde şöyle gerçekleşti:

İstanbul: Yüzde 35,5

Ankara: Yüzde 25,1

İzmir: Yüzde 23,7

Bölgesel karşılaştırmada en yüksek yıllık kira artışı İstanbul'da görülürken en düşük artış yüzde 18,8 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

Satış fiyatları ile kiralar arasındaki fark açıldı

İstanbul'da yıllık konut fiyat artışı yüzde 26,8 olurken yeni kiracı kiralarındaki artış yüzde 35,5'e ulaştı. İki endeksin yıllık değişimleri arasında 8,7 puanlık fark oluştu. Veriler, konut fiyatlarının enflasyon karşısında reel olarak gerilemesine rağmen yeni kiracıların karşılaştığı kira artışlarının yüksek seyrini koruduğunu ortaya koydu.