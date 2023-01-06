Konut kampanyasının ardından fırsatçılardan ev ilanlarına zam

Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim konut kampanyasının duyurulmasının ardından bazı ilanlarda fiyatlar bir anda artırıldı.

Kampanya kapsamında ilk kez evini alacaklara, sıfır konutlarda geçerli olmak üzere 15 yıl vadeli yüzde 0,69'dan başlayan faiz imkanıyla kredi verilecek.

İkinci elde fiyatlar yükseldi

NTV'de yer alan habere göre, kampanya henüz başlamamasına rağmen sıfır konutlarda geçerli olacak kampanyalar için ikinci elde bile fiyat yükseldi. Bazı ilanlarda yüzde 10, bazılarında ise bunun üzerinde artışlar dikkat çekti.

Sektör yetkilileri bu artışın suni olduğunu belirtiyor. İkinci el konutların kampanya kapsamında olmadığını belirten sektör temsilcileri, ilan rakamlarında değişiklik olsa da bunların gerçeği yansıtmayacağını kaydetti.

16 Ocak'ta başvurular başlıyor

Yeni Evim kampanyasına başvurular 16 Ocak'ta başlayacak. Kampanya başvurusu için son bir yılda ev satışı yapmama ve hanede birinin konut sahibi olmaması şartı bulunuyor.