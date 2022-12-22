Konut projeleri Ankara'da görücüye çıktı

ATO Congresium'daki fuarın açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, törende yaptığı konuşmada, sektördeki gelişmelere dikkati çekerek, fuarın önemini anlattı.

Konut piyasasında arz ve talepte düşüş olduğunu belirten Tellioğlu, hükümetin bu konuda atacağı her adıma destek olacaklarını söyledi.

Tellioğlu, küresel sorunların malzeme fiyatlarına yansımalarının ülkede fazla hissedildiğini, bununla birlikte inşaat maliyetlerinin yarısının arsadan geldiğini ifade ederek, "Arsa üretiminde ciddi destekler olsa da tam yeterli olmuyor. Özellikle vatandaşın ihtiyacına yönelik konut arsası üretiminin şehir merkezlerinde artmasını diliyoruz" dedi.

Çimento fiyatları yükseldi

Çimento fiyatlarının yüksekliğine dikkati çeken Tellioğlu, "Türkiye'nin 100 milyon ton çimento üretim kapasitesi, 50 milyon ton tüketim kapasitesi var. Avrupa Birliği ülkelerindeki fiyatı geçtik. Vatandaşın ucuz konuta ulaşımını zorlaştırıyor" diye konuştu.

Tellioğlu, sektörün enflasyon muhasebesine geçirilmesini isteyerek, konut kredilerinin düşürülmesinin ve daha kolay ulaşılabilmesinin temininin sektör ve konut almak isteyenler için önem taşıdığını dile getirdi.

25 Aralık'a kadar açık olacak

İMKON'un, TOKİ ve Emlak Konut desteğiyle düzenlediği fuar, 25 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda inşaattan müteahhitliğe çok sayıda firma stant açarak projelerini tanıtıyor.

Konutla ilgili farklı kesimlerin bir araya geldiği fuarda vatandaşlar da konut projelerini yerinde inceleme imkanı buluyor.