Konut satışları martta yüzde 14 azaldı

20 Nisan 2018

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azalarak 110 bin 905 oldu. Yıla iyi başlayan konut satışları şubat ayında yüzde 5,4 düşerek 96 bin rakamına gerilemişti. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 714 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 269 konut satışı ve yüzde 10,2 pay ile Ankara, 6 bin 787 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 36 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli satışlarda düşüş sürdü

Kredi faizlerinin yükselmesi ile birlikte konut kredisi kullanımında görülen düşüş mart ayında da kendisini hissettirdi. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 oranında azalış göstererek 32 bin 786 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 50 konut satışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 45,4 ile Artvin oldu.

İlk elde de ikinci elde de düşüş yaşandı

İlk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalarak 50 bin 701 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 774 konut satışı ve yüzde 17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 751 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 753 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalış göstererek 60 bin 204 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 940 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,1 oldu. Ankara 7 bin 518 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 34 konut satışı ile İzmir izledi.

Tek olumlu veri yabancılara yapılan satış

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak bin 827 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2018’de ilk sırayı 556 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 446 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Trabzon, 109 konut satışı ile Bursa ve 89 konut satışı ile Yalova izledi.