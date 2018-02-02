Konut sektörü torbadan aradığını bulamadı

02 Şubat 2018

Konut sektörü temsilcileri, konut hesabında devlet katkısının 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranının yüzde 20'den 25'e çıkarılmasının alt gelir grubunu ev alırken bir nebze de olsa rahatlatacağını bildirdi. Sektör temsilcileri İzmir, Ankara ve İstanbul gibi illerde bu desteğin önemli bir etkisinin olmayacağı görüşünde birleşti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün yaptığı açıklamada, "Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla devlet katkısı tutarı 15 bin liradan 20 bin liraya, yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25'e çıkarılıyor. Ayrıca bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması, daha düşük kredi faizi imkanı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kuruluna yetki alınıyor." ifadelerini kullanmıştı.

'Çeyiz' ve 'konut'a destek artıyor

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, vatandaşı ev sahibi yapacak her teşvikin arkasında olduklarını belirterek, devletin verdiği destek destekin öneminden bahsetti.

Durbakayım, geçen yıl 1 milyon 400 bin gibi konut satış rakamının devletin sunduğu vergi indirimi, damga vergisi, KDV teşviki gibi kolaylıklarla yakalandığını kaydederek, "Devletin verdiği teşviki artırması tabii ki güzel fakat mevcut konut fiyatları göz önüne alındığında 20-25 bin liralık destekle birlikte konut fiyatlarını ucuzlatacak teşviklerin daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Vatandaşın mali bütçesini uzun vadede zorlamayacak teşviklerin konut satışlarını artıracağını dile getiren Durbakayım, "Bu düzenleme daha çok alt gelirli grubun Anadolu'dan ev satın alımında faydalı olur. Ancak İstanbul, İzmir gibi kentlerde çok getirisi olmaz." dedi.

"Umut verici bir gelişme"

Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, bu düzenlemenin orta ve yüksek gelir gruplarına faydası olmayacağını belirterek alt gelir grupları için sevindirici olduğunu, söz konusu teşvikin bu kimselerin ev alırken kısmen de olsa rahat edeceğini vurguladı.

Bu düzenlemenin durgunluğa tek başına çare olmayacağını dile getiren Demir, konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1'in altına inmesi gerektiğini, konut satışlarının bu sayede tekrar hareketleneceğini, durgunluğun aşılacağını anlattı.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, daha önce ilgili bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Ekim 2017'de 14 bankada mevcut konut hesabı sayısının sadece 11 bin 348 olduğunu, bunun yetersiz kaldığını söyledi.

Tavukçuoğlu, "Katkı payı ve oranında artışa gidilmesi umut verici bir gelişme. Ancak 2018 yılında konut satışlarını canlı tutabilmek için lüks konuttan vazgeçilip ucuz konut üretimine ağırlık verilmesi gerekiyor. TOKİ'nin yol gösterici olup, inşaat firmaları için de inşaat maliyetinin yüzde 60'ını oluşturan arsa fiyatlarının ucuzlamasıyla olabilir." dedi.

Bu desteğin büyük şehirlerde yetersiz kalacağını savunan Tavukçuoğlu, "Konut satışlarında hız kazanacağımız kısım, alt ve orta gelir grubu. Bu grubun da konut satın alabilmesi için konut kredisi ya da inşaat firmalarının uzun vadeli ödeme koşullarından oluşan kampanyalı satışlarından faydalanmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Destek daha fazla olmalıydı"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, emlak piyasasına ilişkin her düzenlemenin ekonomiye katkısı olacağını belirterek, "Bu değişimin satışların artmasına az da olsa katkısı olacaktır. Ancak destek daha fazla olmalıydı." dedi.

Tapu harçlarında indirime gidilmesi teşvikinin sadece bu kapsamda alınan konutlarda değil tüm konut alımlarında geçerli olması gerektiğini dile getiren Aşa, "Gerçek değer beyanlarının önündeki en büyük engel yüksek gayrimenkul değer artış vergisi. Bir defaya mahsus gerçek beyan sağlanırsa ve harçlar düşerse devletin geliri artar ve insanlar gerçek değer üzerinden konutu alır." şeklinde konuştu.

Aşa, alt gelir grubu için bu desteğin yanı sıra düşük konut kredisi imkanının sunulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA