Konut sektöründe balon var mı?

09 Şubat 2018

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, konut sektöründeki son durumu değerlendirdi.

Ergün Turan AA Finans'ın Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, "Sektörde hep şu soruluyor, 'Sektörde balon var mı yok mu?' Ben de şunu söylüyorum özellikle TOKİ üretim segmenti için söylediğimde bir balondan bahsedilemez, ürettiğimiz hemen her şeyi satıyoruz. Zaman zaman özel sektör tarafında markalı konut projelerinde belli segmentlerde aşırı arzdan dolayı bir sıkıntı gibi şeyler oluşabilir. Sektörümüz çok güçlü, ayakları yere basıyor. Belli segmentlerde arz fazlası oluştuğunda şu ana kadar kendini regüle etmeyi başardı" dedi.

Ergün Turan, sosyal konut segmentinde İstanbul'da talebe yetişemediklerini bildirerek, "Kentte bu yıl 3 bin 500-4 bin sosyal konutu arz etmiş olacağız" bilgisini paylaştı.

Faiz oranları yüzde 1'in altında olmalı

Turan, bankaların konut kredisi faizlerine ilişkin olarak, "Faiz oranlarının mutlaka yüzde 1'in altında olması gerekiyor. Herkesin zorlandığı yerde bankalar karlarını artıyorsa ortada bir sorun var demektir" şeklinde konuttu.