Konut yatırımında kurallar değişti: Kazandıracak 5 kriter açıklandı

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Gayrimenkul yatırımında ezberler bozuluyor, yatırımcıların tercihleri değişiyor. Tek başına "güvenli liman" olan gayrimenkulde artık satın alma fiyatı kadar kira getirisi, amortisman süresi, lokasyon ve yapı güvenliği de önem taşıyor.

Gayrimenkul uzmanı Özkan Aydemir, aynı şehirde hatta aynı ilçede bulunan gayrimenkullerin yatırım performanslarının önemli ölçüde farklılaşabildiğine dikkat çekerken, yatırım kararında brüt kira gelirinden ziyade yatırımcının elinde kalacak net getiriye bakılması gerektiğini belirtiyor.

Aidat ve bakım giderleri, gayrimenkulün boş kalma ihtimali, bölgedeki kiracı talebi ve gelecekteki değer artışı potansiyeli hesaplamaya dahil edilmesi gereken unsurlar arasında bulunuyor. Amortisman süresi de yatırım kararlarında giderek daha fazla öne çıkıyor.

İlan fiyatı tek başına gerçeği göstermiyor

Gayrimenkul piyasasında sağlıklı bir fiyatlama yapabilmek için yalnızca ilanlardaki rakamlara bakmanın yeterli olmadığını belirten Aydemir, gerçekleşen satış fiyatlarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Bölgedeki kira seviyeleri, arz-talep dengesi, yeni ulaşım yatırımları ve demografik değişimler de bir gayrimenkulün gelecekteki performansını belirleyebiliyor. Aydemir, gayrimenkul danışmanlığının da bu değişime paralel olarak daha fazla veri ve yatırım analizine dayalı hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

Gayrimenkul alırken bu 5 kritere dikkat

Aydemir, önümüzdeki dönemde gayrimenkul yatırımlarında öne çıkacak beş temel kriteri şöyle sıraladı:

-Doğru satın alma fiyatı

-Güçlü ve sürdürülebilir kira talebi

-Ulaşım ve lokasyon avantajı

-Deprem ve yapı güvenliği

-Uzun vadeli değer artışı potansiyeli

Gayrimenkulde yatırım anlayışının kalıcı biçimde değiştiğini belirten Aydemir, "Yeni dönemin kazananı, en pahalı gayrimenkul değil, doğru fiyattan alınan, doğru lokasyonda bulunan, güvenli ve sürdürülebilir gelir üreten gayrimenkul olacaktır." dedi.