Konuta talebin 2023'te de sürmesi bekleniyor

Yaptığı yazılı açıklamada gayrimenkul sektörüne ilişkin 2023 beklentilerini paylaşan Kristal Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Emrah Özdemir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Evim kampanyasının sektöre ivme kazandıracağını kaydederek, ilk kez ev alacaklara önemli avantajlar sağlandığını anlattı.

Özdemir, "Bu kampanya, gayrimenkul sektörüne olduğu gibi ekonomimize de güç verecektir. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen 250 bin konutluk sosyal konut kampanyasının 500 bin adede tamamlanacağının açıklaması da sektörümüz ve ekonomimiz açısından son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki kentleşme oranının 2023'te yüzde 84'e yükselmesinin beklendiğine dikkati çeken Özdemir, bu nedenle gelecek dönemde tüm şehirlerin gücünü, etkisini, refah seviyesini, beşeri sermaye ve bilgi birikimini artırmayı, kültürel hayatını zenginleştirmeyi, küresel bağlar oluşturmayı ve bu bağları güçlendirmeyi hedeflediğini, şehirlerin kentlilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılanma ve hizmet üretim içinde olacağını anlattı.

"Gayrimenkul, yeni yılda da güvenilir liman olacak"

Mustafa Emrah Özdemir, gayrimenkulün yeni yılda da yatırımcı için güvenilir limanlardan olacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gayrimenkul özelinde konut, ülkemizde halen en önemli yatırım araçlarından biri olmayı sürdürmektedir. Türkiye'de altın ve gayrimenkul, yatırımcıların birinci ve ikinci sıradaki yatırım araçlarıdır. Altın ve gayrimenkul aynı zamanda en güvenilir yatırım araçları olarak görülmektedir. Hane halklarının bu kuvvetli yatırım eğiliminin orta ve uzun vadede de önemini koruyacağı öngörülmektedir. Özellikle diğer yatırım araçlarındaki belirsizlikler ve dalgalanmalarla yatırım gelirlerinin sınırlı kalması sebebiyle, konut güvenilir bir yatırım aracı olarak talep görmeye devam edecektir."

"Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi sürecek"

Kristal Türkiye Ülke Başkanı Özdemir, 2023'te gayrimenkul ticaretiyle Türkiye'ye döviz akışının artarak devam edeceğinin ve yabancıların Türkiye'ye yönelik yüksek ilgisinin süreceğini kaydederek, konut talebinin ve satın almaların artmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Bu yıl Rusya, Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan, Irak, İran, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkelerinden önemli talep beklendiğini aktaran Özdemir, 2023'ün gayrimenkul sektörünün de yılı olacağını kaydetti.