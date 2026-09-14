Konya ekonomisinde ihracat arttı, sanayi verimliliğe yöneldi
Konya’da ihracatın ülke dış ticaretindeki payı yüzde 1,3’e yükseldi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, yeni dönemde ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve üretimde verimlilik artışının rekabet gücü açısından belirleyici olacağını söyledi.
KONYA- DÜNYA
Konya Ticaret Odası’nın (KTO) Eylül Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı’nda, 2022-2026 dönemindeki çalışmaların yanı sıra Konya ekonomisinin son 15 yıldaki gelişimi değerlendirildi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, zorlu ekonomik koşullara rağmen Konya iş dünyasının üretim ve yatırım iradesini koruduğunu belirterek, kentin temel ekonomik göstergelerde Türkiye ortalamasının üzerinde gelişme gösterdiğini söyledi.
Öztürk’ün toplantıda paylaştığı verilere göre, 2011- 2024 döneminde Türkiye’nin cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasılası 1,4 trilyon liradan 44,6 trilyon liraya yükselirken, Konya’nın GSYH’si 28 milyar liradan 951 milyar liraya çıktı. Türkiye genelinde 31,8 kat olan artış Konya’da 34 kat olarak gerçekleşti.
Konya’nın ihracatı da 2011- 2025 döneminde üç katına çıkarak 3,52 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Türkiye ihracatı 2,03 kat artarak 273,23 milyar dolar olurken, Konya’nın ülke ihracatındaki payı yüzde 0,87’den yüzde 1,3’e yükseldi. İş yeri sayısındaki artış da Konya’da Türkiye ortalamasını geçti. 2011’den 2026 yılının ilk yarısına kadar iş yeri sayısı Türkiye genelinde yüzde 63,8, Konya’da yüzde 76,4 arttı.
Üretim ve yatırım iradesi korundu
Pandemi, 6 Şubat depremleri, jeopolitik gerilimler, yükselen üretim maliyetleri ve finansmana erişimdeki güçlüklerin iş dünyasını zorladığını belirten Öztürk, buna rağmen Konya’nın üretim ve ihracat kapasitesini koruduğunu ifade etti.
KTO olarak üyelerin sorunlarını ilgili mercilere taşıdıklarını belirten Öztürk, komite toplantıları ve üye ziyaretleriyle iş dünyasının beklentilerini takip ettiklerini, yeni pazarlara erişimi desteklediklerini söyledi.
Öztürk, yeni dönemde KTO’nun hizmet kapasitesini geliştirecek yeni oda binası ile KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yatırımlarının da gündemde olduğunu kaydetti.
İhracat için yeni pazar çalışmaları
Konya Ticaret Odası, Orta Vadeli Program’da ihracat, verimlilik ve rekabet gücüne verilen öncelik doğrultusunda KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) bünyesindeki çalışmalarını sürdürüyor.Kampüs bünyesinde faaliyet gösteren KTO Dış Ticaret Merkezi, ihracata yeni başlayacak ve mevcut ihracatını geliştirmek isteyen firmalara yönelik ihracat koçluğu, hedef pazar analizi ile hedef müşteri ve tedarikçi araştırmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalarla firmaların yeni pazarlara ulaşması ve dış ticaret süreçlerini daha planlı yürütmesi amaçlanıyor.
Öztürk, küresel belirsizlikler, korumacı politikalar ve zayıflayan dış talep nedeniyle firmaların mevcut pazarlarını korurken yeni pazarlara açılmasının önem kazandığını belirterek, KTO Dış Ticaret Merkezi ile işletmelerin bu süreçlerine destek verdiklerini söyledi.
KTOTEK bünyesindeki Konya Model Fabrika ise sanayi işletmelerinin üretim süreçlerinde verimliliği artırmaya yönelik uygulamalı çalışmalar yürütüyor. Yalın üretim eğitimleri ile Öğren ve Dönüş Programları kapsamında işletmelerdeki israfların azaltılması, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimlilik kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.
Öztürk, rekabet gücünün yalnızca daha fazla üretimle korunamayacağını belirterek, kaynakların etkin kullanıldığı ve daha yüksek katma değer üreten bir sanayi yapısına ihtiyaç olduğunu söyledi. KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü bünyesindeki çalışmalarla Konya iş dünyasının ihracat ve verimlilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğin sürdürüleceğini ifade etti.