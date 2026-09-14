Konya ekonomisinde ihracat arttı, sanayi verimliliğe yöneldi

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KONYA- DÜNYA

Konya Ticaret Odası’nın (KTO) Eylül Ayı Mec­lis ve Müşterek Mes­lek Komiteleri Toplantısı’n­da, 2022-2026 dönemindeki çalışmaların yanı sıra Konya ekonomisinin son 15 yıldaki gelişimi değerlendirildi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, zorlu ekonomik koşullara rağmen Konya iş dünyasının üretim ve yatırım iradesini koruduğunu belirterek, kentin temel eko­nomik göstergelerde Türkiye ortalamasının üzerinde geliş­me gösterdiğini söyledi.

Öztürk’ün toplantıda pay­laştığı verilere göre, 2011- 2024 döneminde Türkiye’nin cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasılası 1,4 trilyon liradan 44,6 trilyon liraya yükselirken, Konya’nın GSYH’si 28 milyar liradan 951 milyar liraya çık­tı. Türkiye genelinde 31,8 kat olan artış Konya’da 34 kat ola­rak gerçekleşti.

Konya’nın ihracatı da 2011- 2025 döneminde üç katına çı­karak 3,52 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Türkiye ihraca­tı 2,03 kat artarak 273,23 mil­yar dolar olurken, Konya’nın ülke ihracatındaki payı yüz­de 0,87’den yüzde 1,3’e yüksel­di. İş yeri sayısındaki artış da Konya’da Türkiye ortalaması­nı geçti. 2011’den 2026 yılının ilk yarısına kadar iş yeri sayısı Türkiye genelinde yüzde 63,8, Konya’da yüzde 76,4 arttı.

Üretim ve yatırım iradesi korundu

Pandemi, 6 Şubat deprem­leri, jeopolitik gerilimler, yük­selen üretim maliyetleri ve fi­nansmana erişimdeki güçlük­lerin iş dünyasını zorladığını belirten Öztürk, buna rağmen Konya’nın üretim ve ihracat kapasitesini koruduğunu ifa­de etti.

KTO olarak üyelerin sorun­larını ilgili mercilere taşıdık­larını belirten Öztürk, komite toplantıları ve üye ziyaretle­riyle iş dünyasının beklentile­rini takip ettiklerini, yeni pa­zarlara erişimi destekledikle­rini söyledi.

Öztürk, yeni dönemde KTO’nun hizmet kapasitesini geliştirecek yeni oda binası ile KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yatırım­larının da gündemde olduğunu kaydetti.

İhracat için yeni pazar çalışmaları

Konya Ticaret Odası, Or­ta Vadeli Program’da ihracat, verimlilik ve rekabet gücüne verilen öncelik doğrultusun­da KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) bünye­sindeki çalışmalarını sürdürü­yor.Kampüs bünyesinde faali­yet gösteren KTO Dış Ticaret Merkezi, ihracata yeni başla­yacak ve mevcut ihracatını ge­liştirmek isteyen firmalara yö­nelik ihracat koçluğu, hedef pazar analizi ile hedef müşteri ve tedarikçi araştırmaları ger­çekleştiriyor. Çalışmalarla fir­maların yeni pazarlara ulaş­ması ve dış ticaret süreçlerini daha planlı yürütmesi amaç­lanıyor.

Öztürk, küresel belirsizlik­ler, korumacı politikalar ve zayıflayan dış talep nedeniy­le firmaların mevcut pazarla­rını korurken yeni pazarlara açılmasının önem kazandığı­nı belirterek, KTO Dış Ticaret Merkezi ile işletmelerin bu sü­reçlerine destek verdiklerini söyledi.

KTOTEK bünyesindeki Konya Model Fabrika ise sa­nayi işletmelerinin üretim sü­reçlerinde verimliliği artırma­ya yönelik uygulamalı çalış­malar yürütüyor. Yalın üretim eğitimleri ile Öğren ve Dönüş Programları kapsamında işlet­melerdeki israfların azaltılma­sı, kaynakların daha etkin kul­lanılması ve verimlilik kültü­rünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Öztürk, rekabet gücünün yalnızca daha fazla üretimle korunamayacağını belirterek, kaynakların etkin kullanıldı­ğı ve daha yüksek katma değer üreten bir sanayi yapısına ih­tiyaç olduğunu söyledi. KTO Teknoloji ve Eğitim Kampü­sü bünyesindeki çalışmalar­la Konya iş dünyasının ihracat ve verimlilik kapasitesinin ge­liştirilmesine yönelik desteğin sürdürüleceğini ifade etti.