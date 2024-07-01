Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Köprü ve otoyol ücretlerine zam iddiası sosyal medyanın gündemindeydi. 1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam geleceği iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden zam iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Köprü ve otoyol ücretlerinde en son 15 Mayıs 2024 tarihinde güncellemeye gidildiğini hatırlatan DMM, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. DMM açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından, "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir. Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."