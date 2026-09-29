Körfez kapalı, Avrupa pahalı: Mutfakta hedef Amerika kıtası

Endüstriyel mutfak sektö­rü yakın pazarlarda sıkış­tı. Körfez bölgesinde savaş nedeniyle artan lojistik maliyet­leri ve tedarikteki tıkanmalar ih­racatta gerilemeye yol açtı. Doy­gun Avrupa pazarında gidilecek fazla mesafe kalmadı. Üstelik pas­lanmaz hammaddesine gelen ek vergiler kaynaklı maliyet artışları Türk ihracatçıları Çin'e karşı de­zavantajlı duruma düşürdü. Bu iki yakın coğrafyada kayıp yaşayan endüstriyel mutfak sektörü geniş­leme alanı olarak ABD'yi ve Güney Amerika'yı hedef olarak seçti. 10- 14 Kasım tarihlerinde TÜYAP Fu­ar ve Kongre Merkezi'nde düzen­lenecek bölgenin en büyük sektör fuarı Hostech by TUSİD öncesi düzenlediği sohbet toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtla­yan Endüstriyel Mutfak, Çamaşır­hane, Servis ve İkram Ekipmanla­rı Sanayici ve İş İnsanları Derne­ği (TUSİD) Başkanı ve EMPERO Başkanı Bekir Topuz, Avrupa'nın Türk endüstriyel mutfak sektörü­nü artık yakından tanıdığını be­lirterek, bundan sonraki büyüme­nin yeni pazarlardan geleceğini söyledi. Topuz, ABD'nin yanı sıra Meksika, Brezilya ve Arjantin'in de hedef pazarlar arasında bulun­duğunu sa,tetekes, 2028 sonrasın­da Asya'ya yönelik kapsamlı bir açılım planladıklarını ifade etti. ABD pazarının sektör açısından önemli hale geldiğini belirten To­puz, Türk ürünlerine yönelik algı­nın da güçlendiğini söyledi. ABD ve Kanada'da Türk ürünlerinin Avrupa standartlarında kaliteli ve rekabetçi olarak değerlendiril­diğini kaydeden Topuz, “Made in Türkiye” algısının da güçlendiği­ni ifade etti. Sektörün ABD'deki ihracatının son 5 yılda yüzde 40 arttığını belirten Topuz, “Her yıl yüzde 10-15 civarında büyüme­yi hedefliyoruz. Beş yıl içinde de ABD'deki ihracatımızı iki katına çıkarmak istiyoruz” dedi. Bu stra­tejinin Hostech by TUSİD'e de yansıdığını belirten Topuz, fuarda ABD'den ilk kez yaklaşık 40 pro­fesyonel alıcının ağırlanacağını açıkladı. Topuz, Amerika'nın önde gelen alıcılarını Türkiye'deki üre­ticilerle buluşturmanın ABD pa­zarındaki açılım açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Sektö­rün yeni pazar arayışının ABD ile sınırlı kalmayacağını belirten To­puz, Meksika, Brezilya ve Arjan­tin'i de büyüme alanları arasında gösterdi. Meksika'daki sektör ku­ruluşuyla iş birliği yaptıklarını ve ülkenin en büyük 25 ithalatçısını Hostech by TUSİD'e getirecekle­rini bildiren Topuz, bu yıl ABD'de Orlando ve Chicago'da düzenle­nen iki sektörel fuara da milli ka­tılım gerçekleştirdikleri söyledi.

Körfez'de navlun maliyeti rekabeti bozdu

Sektörün yeni pazar arayışın­da Avrupa'daki maliyet baskısı­nın yanı sıra Körfez'deki lojistik sorunlar da etkili oluyor. Topuz, Avrupa'ya ihracatın devam ettiği­ni ancak paslanmaz hammadde­ye getirilen ek vergilerin sektörü zorladığını belirtti. Körfez ülke­lerinde ise özellikle denizyolu ta­şımacılığındaki maliyet artışla­rının ihracat rekabetini olumsuz etkilediğini kaydeden Topuz, Su­udi Arabistan'a denizyoluyla 2 bin dolara yapılan taşımacılığın bu­gün TIR'la 12 bin dolar seviyesine çıktığını söyledi. Bu artışın doğru­dan ürün fiyatlarına yansıdığını ve Türk üreticilerin rekabet gücü­nü azalttığını belirten Topuz, ta­şımacılığın normalleşmesi halin­de Körfez pazarında yeniden ha­reketlilik beklediklerini ifade etti.

İhracat yüzde 6 gerileyebilir

İç pazarda restoran, kafe ve ye­me-içme sektöründeki yatırımla­rın desteğiyle büyümenin sürdü­ğünü belirten Topuz, euro bazın­da iç pazarda yüzde 10-15 büyüme yaşandığını söyledi. Sektörde 6-7 firmanın aynı anda yeni yatırım gerçekleştirdiğini ve üretim kapa­sitesinin arttığını kaydeden To­puz, ihracatta ise daha zorlu bir tablo bulunduğuna dikkat çekti.

Topuz, sektör ihracatının yıl so­nunda miktar bazında yüzde 17, değer bazında ise yüzde 6 gerile­mesini beklediklerini açıkladı. Topuz, “İç pazarda bir düşüşümüz yok, yatırımlar devam ediyor. An­cak ihracat tarafında sıkıntı var. Avrupa'ya ihracatımız sürüyor fa­kat yeni pazarlara açılmamız gere­kiyor” ifadelerini kullandı.

"Zor günlerde daha çok üretmeliyiz"

TİM Başkan Vekili, ve İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, zor günlerin daha çok üreterek atlatılacağını dile getirdi. Tecdelioğlu, "Kuzeyde ve güneydeki iki savaş ve bunların getirdiği lojistik sıkıntılar dolayı zor günler geçirdik, geçiriyoruz. Bir olup, birlik olup bu zor günleri aşarız. Daha çok üretmemiz lazım. Türk Cumhuriyetleri ve İslam coğrafyası sayesinde Türkiye Cumhuriyeti dünyada parlayan bir yıldız olacak" dedi. Toplantıya ABD Teksas'tan katılan Amerikalı firma yetkilileri de Türkiye'ye bu sene 1 milyon dolar, daha sonra 8 milyon dolar ve yakın zamanda 15 milyon dolarlık sipariş vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

Hostech'te 160 ülkeden alıcı hedefi

Sektörün yeni pazarlara açılma stratejisinde Hostech by TUSİD'in de önemli bir rol üstleneceğini belirten Bekir Topuz, geçen yıl 130 ülkeden alım heyetlerini ağırlayan fuarda bu yıl yaklaşık 160 ülkeden 2 bin profesyonel alıcıyı Türkiye'de buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Fuara Türkiye'den yaklaşık 400 firmanın katılacağını belirten Topuz, 20 bin kişilik profesyonel alıcı datasının tamamına davet gönderdiklerini, şu ana kadar 566 firmanın kayıt yaptırdığını açıkladı. Topuz, EMPERO olarak da Konya'da yeni fabrika yatırımına başladıklarını açıkladı. 2027 sonunda tamamlanması ve 2028'de taşınması planlanan tesisle üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 50 artırılacağını belirten Topuz, aylık yaklaşık 10 bin adet olan elektrikli ve gazlı ekipman üretiminin 15 bin adede çıkarılacağını söyledi. Şirketin 3 binden fazla ürün çeşidine sahip olduğunu belirten Topuz, ABD pazarındaki talep doğrultusunda endüstriyel airfryer üretimine de başladıklarını söyledi. Topuz, bu ürün grubunda öncelikli hedeflerinin ABD pazarı olduğunu kaydetti.