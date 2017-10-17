KOSGEB'in cari açığı düşürme planı

17 Ekim 2017

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) İkitelli Müdürü Özay Cebeci, kurumunun faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan KOSGEB'e geçen, "Teknolojik Ürün yatırım Destek Programı" ile ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edilebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçladıklarını belirten Cebeci, bu konuda Tekno Yatırım Destek Programı'nı hayata geçireceklerini kaydetti.

Cebeci, tekno yatırımlar alanında gerçekleştirilecek olan yatırımlara 1 milyon TL yatırım desteği ile 5 milyon TL'ye kadar da her kalemde yüzde 100 destekte bulunulmasını planladıklarını belirtti.

"KOSGEB'in cari açığın düşürülmesine yönelik Stratejik Ürün Destek Programı bulunuyor. Bu program ile proje başına 3 milyon TL bütçe verilmesi öngörülüyor" diye konuşan Cebeci, "Cari açığı kapatmak için ithal edilen ara ürün ve ürünlerin önüne geçmek adına bu ürünlere yönelik bir liste oluşturularak ürünlerin ülkemizde üretilmesi hedeflenmektedir. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor, yakın bir zaman diliminde bu konuya ilişkin net bilgileri kamuoyu paylaşacağız" bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA