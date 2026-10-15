KOSPI'de tarihi satış dalgası: Devre kesici uygulandı

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ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken Asya borsalarında sert satışlara yol açtı. Güney Kore'nin gösterge endeksi KOSPI, perşembe günü yüzde 8'in üzerinde değer kaybederek yaklaşık üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Satışların derinleşmesi üzerine borsada devre kesici mekanizması çalıştırılarak işlemlere geçici olarak ara verildi.

KOSPI endeksi yüzde 8,2 düşüşle 5.514,96 puana gerileyerek temmuz sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü. Böylece endeksin son bir haftadaki kaybı yüzde 16,9'a, son üç aydaki değer kaybı ise yüzde 24,4'e ulaştı.

Borsada işlemler 20 dakika durduruldu

Güney Kore borsasında KOSPI endeksinin önceki kapanışa göre en az yüzde 8 gerilemesi ve bu düşüşün bir dakika boyunca devam etmesi üzerine devre kesici mekanizması devreye alındı.

Piyasa genelinde işlemler 20 dakika süreyle askıya alınırken söz konusu uygulamanın sert fiyat hareketleri sırasında yatırımcılara piyasadaki gelişmeleri değerlendirme fırsatı sunmayı amaçladığı belirtildi.

Perşembe günü yaşanan işlem durdurma, yılın 10'uncu devre kesici uygulaması olarak kayıtlara geçti.

Asya borsalarında kayıplar derinleşti

Güney Kore piyasalarındaki satış dalgası, diğer Asya borsalarındaki düşüşlerin de üzerine çıktı.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yaklaşık yüzde 5 değer kaybederken Tayvan'ın Taiex endeksinde düşüş yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Asya piyasalarındaki satış baskısında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ile teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerine yönelik endişeler etkili oldu.

ABD enflasyonu piyasaları sarstı

ABD'de eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 3,7 artarak beklentileri aşması, Fed'in para politikasında sıkı duruşunu daha uzun süre koruyabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Enflasyon verilerinin ardından ABD borsalarında da satışlar hızlandı. Nasdaq Composite endeksi yüzde 1,9 gerilerken Philadelphia Yarı İletken Endeksi düşüş serisini altıncı işlem gününe taşıdı.

Yüksek faizlerin teknoloji şirketlerinin finansman maliyetlerini artırabileceğine yönelik kaygılar, özellikle yapay zeka ve yarı iletken sektöründeki hisseler üzerinde baskı oluşturdu.

Teknoloji devlerinin hisselerinde sert düşüş

Güney Kore borsasındaki satışların merkezinde ülkenin önde gelen yarı iletken üreticileri yer aldı.

Samsung Electronics hisseleri yüzde 9,7 değer kaybederken SK Hynix hisselerindeki düşüş yüzde 11,1'e ulaştı.

Diğer teknoloji ve elektronik şirketlerinde de kayıplar çift haneli seviyelere çıktı. Sanil Electric yüzde 16,9, Samsung Electro-Mechanics yüzde 16,8, Hansol Technics yüzde 15,2, Daeduck Electronics yüzde 15,1 ve IsuPetasys yüzde 14,9 geriledi.

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler arttı

Teknoloji hisselerindeki sert düşüşte, yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretleri de belirleyici oldu.

Özellikle yapay zeka altyapısına yönelik yüksek harcamaların uzun vadede şirketlerin kârlılığına nasıl yansıyacağına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların teknoloji hisselerindeki pozisyonlarını yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Bunun yanı sıra Çinli bellek çipi üreticisi ChangXin Memory Technologies'in sektörde artan rekabet gücü, Güney Koreli üreticiler üzerindeki baskıyı artırdı. Çinli şirketlerin üretim kapasitesini ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmesi, köklü yarı iletken üreticilerinin fiyatlandırma gücüne ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.

Rekor seviyeden yüzde 40'ın üzerinde geriledi

Yapay zeka teknolojilerine yönelik güçlü talep ve yarı iletken sektöründeki büyüme beklentileriyle haziran ayında 9 bin puanın üzerine çıkarak rekor kıran KOSPI endeksinde son aylarda sert bir yön değişimi yaşandı.

Endeks, 52 haftalık zirvesi olan 9.385,59 puanın yüzde 40'ından fazla altında işlem görmeye başladı.

Piyasalarda yatırımcıların odağında, Fed'in gelecek dönemde atacağı faiz adımları, teknoloji şirketlerinin finansal performansı ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin beklentiler bulunuyor.