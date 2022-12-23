Köy Okulları projesi, 2022'de 323 köyde 13 bini aşkın çocuğa ulaştı

Türkiye Vodafone Vakfı açıklamasına göre, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirdiği ‘Yarını Kodlayanlar’ çatısı altında yürütülen “Köy Okulları” projesi, 2022 yılında da kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmaya devam etti.

Proje kapsamında, toplam 43 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açılarak çevre köyler de dahil 8 bini aşkın çocuğa kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verildi. Diğer yandan, gezici eğitimlerle 372 köy dolaşılarak 13 bini aşkın çocuğun teknolojiyle tanışması sağlandı. Projede ailelere yönelik özel buluşma ve eğitimler de düzenlenerek yaklaşık 2 bin 500 veliye ulaşıldı. ‘Köy Okulları’ projesiyle yakın dönemde 2 okulda daha teknoloji sınıfları açılarak toplam 45 okula ulaşılması hedefleniyor.