Kozmetik devine soruşturma başlatıldı!

Rekabet Kurulu, kozmetik ve dermokozmetik ürünlerin üretimi, satışı, dağıtımı ve ithalatı alanında faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin oluşturduğu ekonomik bütünlük hakkında inceleme başlattı.

Rekabet Kurulu soruştumada ekonomik bütünlüğün yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip etmediklerini inceleyecek.

Rekabet Kurulu'nun 6 Kasım 2025 tarihli kararıyla başlatılan önaraştırma, 18 Aralık 2025'te sonuçlandırıldı. Rekabet Kurulu, elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak; Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.