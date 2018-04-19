Kraftlayner kağıdı ithalatına önlem

Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli "metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtlar" ithalatında ürünün CIF bedelinin (mal bedeli, navlun ve sigorta) yüzde 5'i ile yüzde 11,34'ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yürütülen soruşturma sonucunda Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine neden olduğu tespit edildi.

Tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, "metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtların" ithalatında CIF bedelinin yüzde 5'i ile yüzde 11,34'ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verdi.