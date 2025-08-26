Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre; bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 4 milyonu aştı.

Bankalar borç miktarı fazla olmayanların kullanabileceği yeni müşterilere sıfır faizli kredi imkânı sağlıyor.

Fakat bunun dışında borcunuzu faizsiz olarak bir süre ertelemek için farklı bir yöntem daha var ve bu yöntem pek çok kişi tarafından bilinmiyor.

Kredi kartı borcunda hesap kesim tarihi taktiği

Kredi kartı hesap kesim tarihinizi değiştirerek borcunuzu 10-15 gün erteleyebilirsiniz.

Bu fırsatı yılda bir ya da iki kez kullanabilirsiniz.

Örneğin; hesap kesim tarihiniz 15 Haziran. Son ödeme tarihiniz ise 25 Haziran.

Bu süre içinde borcun asgari miktarını ya da tamamını kapatmak gerekiyor. Asgari tutar ödendiğinda bankalar kalan borç üzerinden faiz işletiliyor.

Bu tabloda hesap kesim tarihinizi 30 Haziran olarak değiştirerek borcunuzu 15 gün sıfır faizle erteleyebilirsiniz.

Böylece örneğin 50 bin liralık ekstre borcunuzu 25 Haziran’da ödemek yerine 15 Temmuz’da ödemiş oluyorsunuz.

Bu uygulamanın bankadan bankaya değişiklik gösterdiğini de belirtelim…