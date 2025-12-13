Kredi kartı faizlerine yeni düzenleme: Limitler arttı, oranlar düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile borç dilimlerine ilişkin yeni düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı. Düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

TCMB, daha önce 25 Temmuz 2025’te kredi kartlarına uygulanan aylık azami akdi faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gitmişti. Bu kapsamda, dönem borcu 25 bin–150 bin TL arasında olan kartlar ile 150 bin TL’nin üzerindeki kartlar için referans orana eklenen katsayılar düşürülmüş, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde de aşağı yönlü güncelleme yapılmıştı.

Dönem borcu üst sınırı 30 bin TL oldu

Son yayımlanan tebliğle birlikte, faiz oranlarının hesaplanmasında esas alınan borç limitleri yeniden belirlendi ve oranlar aşağı çekildi. Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde, dönem borcu 25 bin TL’nin altında olan kartlar için geçerli üst sınır 30 bin TL’ye çıkarıldı. Bu grupta, azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan ve aktif faiz oranına eklenen baz puan 39’dan 14’e indirildi.

Limitler artırıldı

Dönem borcu 25 bin TL ile 150 bin TL arasında olan kredi kartlarında ise limit aralığı 30 bin TL–180 bin TL olarak güncellendi. Bu kartlar için faiz hesabında dikkate alınan baz puan 89’dan 64’e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin TL’nin üzerinde bulunan kredi kartlarında uygulanan üst sınır da 180 bin TL’ye yükseltildi. Bu grupta azami faiz oranının belirlenmesinde kullanılan baz puan 139’dan 114’e çekildi.

Yeni azami faiz oranları, 25 Aralık’ta TCMB tarafından kamuoyuna duyurulacak. Açıklanacak oranlar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.