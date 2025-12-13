Bankada parası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı!

TMSF mevduat sigortası limitini artırdı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun aldığı kararla, bankalardaki mevduat ve katılım fonları için uygulanan devlet güvencesi artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre sigorta üst limiti 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarılırken, yeni tutar 2026 yılı başından itibaren geçerli olacak.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), devlet güvencesi kapsamında bulunan mevduat ve katılım fonları için geçerli olan sigorta tutarında artışa gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan Fon Kurulu kararına göre, daha önce 950 bin lira olarak uygulanan üst sınır 1 milyon 200 bin liraya yükseltildi.
Yeni limit 2026'da yürürlülükte olacak
Yapılan düzenlemenin 2026 yılının başından itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.
Kararın, sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları için belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınarak alındığı belirtildi.