Kredi kartı mı, nakit para mı? Alışverişlerinizi en avantajlı şekilde tamamlamanız için tüyolar

Kredi kartı kullanmanın dezavantaj yaratacağı durumlar olabilir, elbette aynısı nakit para için de geçerli. Burada dikkat edilmesi gereken husus, hem nakit paranın hem kredi kartının avantajlarından en üst düzeyde faydalanabilmek. Eğer siz de yanınızda çok fazla nakit taşımaktan endişeleniyor ama kredi kartına yüklenirken de kararsız kalıyorsanız derlediğimiz tüyolara göz atabilirsiniz.

Nakit Para Kullanmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Ödemelerde nakit parayı tercih etmenin en büyük artısı borçlanmamak. Bu sayede bütçenize uygun alışverişler yaparak gelecekte sizi zor duruma düşürecek hareketlerden kaçınabilirsiniz. Nakit para kullanmanın bir diğer önemli avantajı da iş yerlerinin çoğunun nakit ödemelerde ekstra indirim yapması. Bu sayede daha az ödeme yaparak istediğiniz ürüne sahip olabilirsiniz.

Nakit para kullanmanın en büyük dezavantajı ise alışverişlerde taksit fırsatından yararlanamamak. Peşin ödeme yapmanız gerektiği için tek seferde büyük meblağlar harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca pahalı bir ürün satın almak için yanınızda çok fazla nakitle dolaştığınızda güvenlik sorunları yaşayabilirsiniz.

Kredi Kartı Kullanmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Eğer bütçeniz almak istediğiniz ürüne o an için yetmiyorsa ürünü kredi kartı ile taksitli olarak satın alabilirsiniz. Ödemeyi uzun vadeye yaydığınızda hem satın alma işlemini enflasyon farkına yakalanmadan gerçekleştirmiş olursunuz hem bir anda ödeme yapmadığınız için bütçe açığı vermezsiniz.

Kredi kartı kullanmak nakit para taşımaya göre hem daha pratik hem hırsızlık olaylarına karşı daha güvenlidir. Kartı şifreyle kullandığınızdan, kaybetseniz bile bir başkası kartınızla alışveriş yapamaz. Üstelik böyle durumlarda kredi kartını kolayca iptal edebilirsiniz.

Kredi kartı kullanmanın olumsuz yanı ise borçlanmak. Özellikle borcu ödeyecek düzenli bir geliriniz yoksa bu borçlar gecikme faizinden dolayı zaman içinde çığ gibi büyür ve sizi içinden çıkılamayacak bir duruma sürükleyebilir. Bu yüzden çok yüksek limitli kredi kartlarını tercih etmemelisiniz.

Ayrıca kredi kartının sadece asgari ödeme tutarını ödemek kredi notunuzu da olumsuz etkiler. Kredi kartı kredi limitleri, gelirinizin bir uzantısı gibi görünebilir ancak bunların aslında bankalar tarafından finanse edilen borçlar olduğunu unutmayın.