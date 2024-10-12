Kredi kartından 750 lira katkı payı... Mahfi Eğilmez 'Vergi alınamaz' diyerek anlattı

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na dün sunuldu.

Teklifte kredi kartılarıyla ilgili madde yoğun tepki çekti. Buna göre; 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarından savunma sanayiine destek için 750 lira 'katkı payı' çekilecek.

Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez de yasa tasarına yönelik tepkisini ortaya koyan isimler arasına katıldı.

Mahfi Hoca, “İdarenin böyle bir hataya düşeceğiniz sanmam ama yine de söyleyeyim” yazarak başladığı sosyal medya mesajına şöyle devam etti:

* Kredi kartı limitinden de kullanılan krediden de vergi alınamaz. Kredi borçtur. Vergi, borçludan değil krediyi veren alacaklıdan alınır. Bilimden uzaklaştıkça feci bir kavram kargaşasının içine giriyoruz.