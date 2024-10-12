Ozan Bingöl'den dikkat çeken katkı payı eleştirisi: Kazdan tüy yolmadan sinekten yağ çıkartmaya...

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik eleştirilerini resmi sosyal medya hesabı X üzerinden dile getirdi.

100 bin TL ve üzeri limitli kredi kartları üzerinden getirilmesi teklif edilen 750 TL'lik katkı payını vergi olarak nitelendiren Bingöl ve bu vergilerin vatandaşlar üzerindeki yüküne dikkat çekti. "Hem işlemler kredi kartıyla yapılacak deniyor hem de kredi kartı limiti üzerinden vergi getiriliyor" ifadelerini kullanan Bingöl, bu düzenlemeyi "kazdan tüy yolma aşamasından sinekten yağ çıkarma aşamasına geçildi" şeklinde yorumladı.

Kendi deyimiyle "yeni vergiler"in, vergi sistemini daha da karmaşık hale getireceğini ve vatandaşların üzerindeki baskıyı artıracağını vurgulayan Bingöl, "Bu yeni vergilerle hedef, 2024 yılı vergi hedefinin %1’i bile değil" dedi.

Bingöl, bu tür vergilerin savunma sistemini destekleme amacı taşıdığının öne sürüldüğünü belirterek, bunun yerine bütçeden kaynak aktarılması gerektiğini savundu.

Paylaşımının sonunda ise, "Ne olur savunma sanayini, güvenliği bahane edip vatandaşı yoracak, vergi adaletsizliğini daha derinleştirecek vergileri getirmeyin önümüze" ifadeleriyle siyasilere seslendi.

Vergilemede kazdan tüy yolma aşamasından sinekten yağ çıkarma aşamasına geçeceğimizi söylemiştik. O aşamadayız. Vergi öderken vergi mi ödenir deyip kaldırımasını istediğimiz beyannamedeki damga vergisi kadar ilave tutar alınması hedefleniyor. Hem işlemler kredi kartıyla yapılacak… — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) October 11, 2024

Bir başka tepki ise makroekonomist Dr. Orhan Karaca'dan geldi. "Limiti 100 bin TL'yi aşan kredi kartlarından savunma sanayii için yıllık 750 TL'lik katkı payı" başlıklı bir haberi alıntılayan Karaca, "İktidarın yeni vergi icat etmekteki yaratıcılığı müthiş" diye yazdı.

İktidarın yeni vergi icat etmekteki yaratıcılığı müthiş. https://t.co/o3Md8APnVt — Orhan Karaca (@Dr_OrhanKaraca) October 11, 2024

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de teklife karşı eleştiride bulunanlar arasında yer aldı. Toplumda 'çok kazanandan çok, az kazanandan az' temelli vergi reformu talebi yükselirken Ankara'dan kol saati vergisinin çıktığını söyleyen Gürses, "Kurumsal çöküş ve kriz dönemlerine özgü bir durumdur; 'cin fikirli' birileri zihni sinir projelerle, uydurma vergi ya da fonlarla çıkıp gelir. Hangi 'elbiseyi' giydirirlerse giydirsinler, zaten siniri burnunda halkın asabını daha da bozarlar..." ifadelerini kullandı.

Kurumsal çöküş ve kriz dönemlerine özgü bir durumdur; 'cin fikirli' birileri zihni sinir projelerle, uydurma vergi ya da fonlarla çıkıp gelir. Hangi 'elbiseyi' giydirirlerse giydirsinler, zaten siniri burnunda halkın asabını daha da bozarlar... — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) October 11, 2024

Teklife ilişkin tepki gösteren bir diğer kişi ise Prof. Dr. Özgür Demirtaş, oldu. X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımına "Hükümet kredi kartlarından 750 TL ekstra vergi alacakmış." ifadeleri ile başlayarak katkı payını "ekstra vergi" olarak nitelendiren Demirtaş, paylaşımında 3 madde ile şöyle yazdı:

1) Önce Nas ekonomi modeli diyerek enflasyonu patlat. Parayı değersiz hale getir.

2) Sonra insanlar nakit kullanamasın diye büyük banknot çıkarma insanları kredi kartına mahkum et.

3) Sonra kredi kartına mahkum ettiğin insanlara 100 Bin TL üstü limitli kartlar için ekstra vergi koy.