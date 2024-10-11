Son Dakika: Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak

AK Parti'den kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin açıklama yapıldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapıyoruz. Sıfır araç tescilinde 3 bin lira, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınacak" dedi.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 12 maddeden oluştuğunu belirten Güler, teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu aktardı.

Güler, "Özel Tüketim Vergisi'nde de dronları ve ÖTV matrahı 5 bin lira üzerinde olan kol saatlerini vergi kapsamına alıyoruz" ifadesini kullandı.