Kredi kartı teklifi Savunma Sanayi Fonu'na yılda 14 milyar lira kazandıracak

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yasa tasarısına göre 100 bin liranın üzerinde limiti olan kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu için yılda 750 lira katkı payı alınacak. Ayrıca tapu işlemleri ve araç devirlerinde de yeni ücretler getiriliyor. Tasarıyla bazı drone ve saatler de ÖTV kapsamına alınacak.

Kredi kartlarına getirilecek yeni kesinti, gözleri 100 bin liranın üzerinde limiti bulunan kredi kartlarının sayısına ve tahsil edilebilecek katkı payı miktarına çevirdi.

Risk Merkezi'nin ağustos verilerine göre Türkiye'de bireysel kredi karta sahip kişi sayısı 37 milyon 900 bin olurken, bunların yüzde 49,2'sinin kart limiti 100 bin liranın üzerinde. Bu kişiler her yıl 750 TL ödemek zorunda kalacak.

100 bin TL'nin üzeri limitli kredi kartına sahip 18 milyon 646 bin 800 kişinin her yıl ödeyeceği toplam katkı payının miktarı yaklaşık 14 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Türkiye'deki kredi kartı sayısı 125 milyon 925 bin 12 olurken, bu bir kişinin yaklaşık 3 adet kartı olduğu anlamına geliyor. Diğer değişle 14 milyar liralık tutar daha yüksek olabilir.