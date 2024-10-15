Kredi kartından 750 lira katkı payına tepkiler çığ gibi...

Kredi kartı 100 bin lira ve üzerinde olanlardan yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu için kesinti yapılmasını öngören yasa teklifi bugün TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda tartışılacak.

11 Ekim’de AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif içeriğinin duyulmasıyla birlikte tartışmaları da beraberinde getirdi.

Türkiye’de en az bir kredi kartı olan 38 milyon vatandaş var ve bunların yaklaşık 19 milyonunun limiti 100 bin liranın üzerinde.

Düzenlemeye göre 750 liralık katkı payı, her yılın ocak ayının 5’inci günü itibarıyla kart sahibinin hesabına yansıtılacak.

100 bin lira ve üzeri limitli kart sahiplerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık katkı payı kartın iptal edilmesi halinde iade edilmeyecek.

Gündelik ihtiyaçlar için kullanılıyor

Tasarıya karşı çıkan ekonomistler kredi kartı limitlerinin vergilendirilen gelir veya varlıklarla aynı kefeye konulmaması gerektiğini vurguluyor.

BBC Türkçe’ye konuşan ekonomist Prof. Dr. Güldem Atabay kullanıcılar açısından kart limitlerinin artmasının zenginleşmenin değil, Türkiye'de son yıllarda uygulanan ekonomi politikalarının bir sonucu olduğunu vurguluyor.

İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu da "Türkiye'de faizler çok yüksek, dar gelirlilerin gelirlerinde gerileme olduğu için kredi kartlarına giderek daha fazla başvuruluyor" dedi.

Kozanoğlu'nun paylaştığı verilere göre, kullanıcılar Mayıs 2023'teki seçimlere kadar daha çok elektronik, bilgisayar, mobilya ve beyaz eşya gibi ürünleri kredi kartıyla alırken, son dönemde harcamalar giderek gündelik ihtiyaçlara yöneldi.

Kozanoğlu, teklifin bu haliyle limitini kullanmayanlardan ya da düşük kullananlardan vergi alınmasının, "yanlış ve mantıksız" olduğunu söylüyor.

Bunun yanında kredi kartı kullanımında cezalandırıcı etki yapabileceğini düşünen ekonomistler bunun ekonomi yönetiminin hedefleriyle çeliştiğini savunuyor.

Teklifle amaçlanan ne

Prof. Dr. Kozanoğlu, zaten banka ve sigorta muameleleri gibi vergilerin alındığı kartlara ek vergi getirilmesinin insanları daha az kullanmaya teşvik edebileceğini söylüyor.

Ekonomist Güldem Atabay, düzenlemenin, "seçmenin gözünde kredi kartı limiti yüksek olandan vergi alındığı" imajını yaratmayı amaçladığını, ancak asıl "vergi muafiyetlerinden yararlanan varlıklı kesime dokunulamamasının sorunlu" olduğunu savunuyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Ekonomi Profesörü Erinç Yeldan da teklifi bir "siyasi makyaj" olarak nitelendiriyor ve bunu şöyle açıklıyor:

"Bu müdahale kanımca reel bir 'mali disiplin' uygulamasından ziyade, kamuoyunda yeni bir vergi salımını 'savunma' görüntüsü altında kabullenilebilir boyutta sunan bir siyasi makyajdan ibaret."