Kredi ve kredi kartında yasal takibe takılanlarda artış

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklanan verilere göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 323 bin kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 275 bin kişi oldu.

2024 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 40 artarak 465 bin kişi oldu.

Bireysel Kredi Bakiyesi: Risk Merkezi verilerine göre, Mart 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 66 artış ile 60 milyar TL oldu.