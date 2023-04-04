Kredi yerine nakit avans

Birol BOZKURT

Bankacılık sektörü bir yandan kredilerde musluğu faizi artırarak keserken kredi kartlarından nakit avans kullandırımını da artırıyor. Bireysel kredilerde yıllık faiz yüzde 31.49 seviyesine yükselirken kredi kartlarında faiz oranları yüzde 1,36’da kalınca vatandaş bireysel krediler yerine kredi kartlarından taksitli nakit avans kullanmaya yöneldi.

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün 24 Mart haftasında 8,4 trilyon liraya ulaşan toplam kredi hacminde tüketici kredisi ve bireysel kredi kartlarının payı 1 trilyon 805 milyar lira oldu. Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarını da eklediğimizde rakam 4 trilyon TL’yi geçiyor.

Bir haftada 25 milyar TL artış

1,8 trilyon liraya ulaşan bireysel kredi ve kredi kartı hacminin 551 milyar 714 milyon lirasını bireysel kredi kartları oluşturdu. Yılbaşından bu yana bireysel krediler 170 milyar lira artarak 1 trilyon 83 milyar liradan 1 trilyon 253 milyar liraya yükseldi. Buna karşı kredi kartı hacmindeki artış 100 milyar lirayı geçerek 446 milyar liradan 551 milyar liraya ulaştı.

Özellikle son bir haftalık yükselişin 25 milyar lirayı bulması dikkat çekti. Bireysel kredilerde artış oranı yüzde 17 olurken bireysel kredi kartları tarafında bu artış oranı yüzde 24’ü buldu. İhtiyaç kredisindeki faizlerin yükselmesi kredi kartı harcamalarına yansıdı.Yüksek faizden kredi çekmek istemeyenler ihtiyaçlarını kredi kartlarıyla gideriyorlar.

Peki bu artışın sebebi ne? DÜNYA’ya konuşan bankacılık kaynakları bu artışın ana sebebi olarak faiz oranları olduğunu söylüyor. Konuştuğumuz bir bankacılık kaynağı, “Müşteriler son dönemde bireysel kredi çekmek yerine kredi kartlarından taksitli nakit avans çekmeyi tercih ediyor.

Hızlı ve prosedürlerle uğraşmadan 12 taksitle nakit avans çekebilme imkanı müşterilere daha cazip geliyor. Maaşının 4 katına kadar kredi limiti kadarını nakit avans olarak çekebiliyor. Bu durum hem komisyon oranlarından daha fazla gelir elde eden bankaların hem de daha uygun ve hızlı kredi kullanan müşterilerin işine geliyor” diye konuştu.

Kredi kartlarında nakit çekim faiz oranı %1,36

Kredi kartlarının faiz oranları Merkez Bankası’nın para politikası faizi ile belirleniyor. Kredi kartlarına uygulanabilecek en yüksek faizi oranı Merkez Bankası tarafından her ayın sondan beşinci günü açıklanıyor. 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Merkez Bankası tarafından belirlenen nakdi faiz oranı (alışveriş ve nakit çekim faizi) aylık %1,36 olarak uygulanıyor.

Bazı bankalarda internet üzerinden nakit avans çekimlerde bu oran %1,23’e kadar geriliyor. Gecikme faiz oranı ise aylık %1,66 olarak belirlendi. Bireysel kredilerde ise faiz oranları da yükselmeye devam ediyor. 24 Mart haftasında ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 31,49’a yükseldi.